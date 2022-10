Murs en pisé, panneaux solaires, ventilation... A la découverte de Narara, le village le plus "sobre" d'Australie

C'est un petit village d'une centaine d'habitants et qui affiche le plus faible bilan carbone d'Australie. Narara est géré en coopérative et pour s'y installer, il faut s'engager à respecter un certain nombre de règles environnementales, en termes de consommation énergétique notamment. Mais il faut aussi employer des matériaux de construction naturels ou recyclés. Par exemple, dans la maison de Candy, une habitante, certains murs sont en pisé, et d'autres composés de vieux pneus mélangés à de la terre.

>> L'Australie augmente fortement ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre

Mais le plus étonnant dans cette maison, c’est qu’il n’y a pas de radiateur, ni de climatisation. La température est entièrement régulée par un système de ventilation, grâce auquel Candy n’a jamais trop chaud ou trop froid. "Même s’il fait 40 degrés dehors, avant d’arriver chez moi, l’air se sera rafraîchi en circulant sous la terre, où les températures oscillent entre 17 et 22 degrés", raconte-t-elle. Ce qui permet d'affronter sereinement les périodes de canicule, dans un pays frappé de plein fouet par le réchauffement climatique. "Même pendant des périodes où il fait 40 degrés pendant deux semaines d’affilée, la température dans ma maison n’a jamais dépassé les 23 degrés. Et l’hiver, ça n’est jamais descendu en dessous de 17", explique Candy.

Un système qui permet aussi à Candy de ne pas avoir à débourser le moindre centime pour se chauffer. Mais cela n’a rien d’exceptionnel, et il est aussi connu en France, où on appelle ce système "le puits provençal".

Un village auto-suffisant

Ce village est à la fois économe en énergie, mais aussi quasiment auto-suffisant en matière d'électricité. C’est d'ailleurs l’un des engagements que doivent prendre les habitants de Narara : assurer toute leur consommation électrique avec de l’énergie solaire. Ainsi, il y a des panneaux posés sur le toit de toutes les maisons. Pour compléter le dispositif, le village s’est également équipé d’une grosse batterie de stockage qui prend le relais la nuit et les jours de grisaille.

"Quasiment tous les jours de l’année, nous sommes auto-suffisants en énergie 24h/24, en ayant recours la journée à nos panneaux solaires et le soir, à notre batterie", explique Geoff Cameron, l’un des fondateurs de cet éco village, qui vante un système "fiable" et "rémunérateur". En effet, le village tire "pas mal de revenus en vendant notre surplus d’électricité solaire".

Une source de revenus qui pourrait plus tard permettre de financer un système de retraitement des eaux usées. Toutes les maisons sont déjà équipées d’une double tuyauterie, afin de ne pas gâcher l’eau potable en faisant par exemple la vaisselle ou en arrosant le jardin. Un concept qui fonctionne : des travaux sont d’ailleurs en cours pour construire 45 nouveaux logements. Ils ont déjà presque tous trouvé preneurs.