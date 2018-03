En Thaïlande, il risque des années de prison pour s'être moqué de la chienne du roi

Des statues exposées à Bangkok, en Thaïlande, en décembre 2015, pour la promotion du dessin animé "Khun Tongdaeng" sur la chienne préférée du roi thaïlandais. (NICOLAS ASFOURI / AFP)

Un procès d'un type particulier s'ouvre, vendredi 23 mars, en Thaïlande. Un jeune ouvrier thaïlandais est accusé d'avoir posté, en 2015, un commentaire irrespectueux sur la chienne du roi. Thanakorn Siripaiboon avait fait à l'époque une série de commentaires sur sa page Facebook : certains critiquaient le roi de Thaïlande, Rama IX, décédé depuis (en octobre 2016), et un autre était un commentaire sarcastique sur la chienne Tongdaeng, elle aussi décédée (en décembre 2015).

Dans ce pays, une loi très stricte punit le crime de lèse-majesté, donc toute critique ou insulte envers le roi, la reine ou l’héritier du trône. A priori, la loi ne concerne pas les animaux de la famille royale et c’est la toute première fois qu’un homme est accusé de lèse-majesté pour un commentaire sur un animal du Palais. La peine pour le crime de lèse-majesté va jusqu’à 15 ans de prison, mais les peines sont cumulables. Cet ouvrier risque donc 37 ans de prison. Jusqu’à présent, la plus forte peine jamais donnée pour crime de lèse-majesté était de 35 ans de prison.

Une chienne royale adulée

On ignore le contenu exact du commentaire incriminé parce que le simple fait de répéter ce commentaire serait considéré en soi comme un crime de lèse-majesté. Craignant une peine de prison, aucun journal thaïlandais n’a reproduit le message. Même les juges, lors de ce procès, ne peuvent pas en parler en détail. C'est la réalité un peu kafkaïenne de la Thaïlande.

Tongdaeng était une chienne de rue adoptée toute jeune par le roi (son nom signifie "cuivre" en thaïlandais, c'est à cause de la couleur de son pelage). Rama IX avait même écrit un livre sur elle, louant sa docilité, son humilité et son attitude de déférence. Le livre avait eu un grand succès et un film d’animation en avait été tiré. Beaucoup de Thaïlandais vouaient une sorte de vénération à cette chienne. Sa mort fin 2015 a fait la Une des journaux, des funérailles royales ont été organisées et une statue en bronze a été érigée en son honneur.