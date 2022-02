En Pologne, une campagne d'affichage accuse la taxe climatique imposée par l'Europe de faire flamber les prix de l'énergie

En Pologne, une curieuse campagne d'affichage est apparue dans les rues de Varsovie et d’autres villes. Cette campagne qui fait polémique porte sur la hausse des prix de l’énergie en Pologne. Depuis le 1er janvier, le prix du gaz a en effet augmenté de 54% et celui de l’électricité de 24%. Le message que portent ces affiches assez clair : "Politique climatique de l’Union européenne = prix élevés de l’énergie". On peut également y lire que la "taxe climatique" européenne est responsable de près de 60% des coûts de production de l’énergie.

Officiellement, c’est l’Association économique des centrales polonaises (TGPE), qui regroupe douze entreprises énergétiques, qui est derrière cette campagne très critique de l'Union européenne. Mais selon l'enquête du journal Wirtualna Polska, seulement cinq d'entre elles ont mis la main à la poche, pour un budget de près de 2 600 000 euros. Or, ces cinq entreprises sont toutes contrôlées par l'État polonais. Le journal ajoute d’ailleurs que c’est le ministère des Biens publics qui est à l’origine de cette campagne.

Une campagne très critiquée par les ONG

Cet affichage a suscité de nombreuses critiques parmi les ONG environnementales et les experts, jusqu'au sein de la Commission européenne. Dans une interview au magazine Polityka, la Commissaire européenne pour l’énergie Kadri Simson a dénoncé une "campagne regrettable", affirmant qu’en réalité, le coût des émissions de CO2 représentait environ 20% de la facture d’électricité pour les consommateurs. De plus, cet argent revient ensuite à l’Etat polonais.

Les ONG soulignent également qu'il y aurait moins à payer si la Pologne avait investi davantage dans le renouvelable et ne reposait pas à 70% sur le charbon. "Ce sont ce gouvernement et les précédents qui ont fait le choix d’utiliser de l’énergie sale, basée sur le charbon depuis des années", analyse Hanna Cichy, économiste au sein de Polityka Insight.

"Nous avons négligé la transition verte et maintenant, nous en payons le prix." Hannah Cichy, économiste franceinfo

Selon les prévisions de la Commission européenne, la Pologne devrait faire face à l’inflation la plus élevée de l’UE cette année : 6,8%. En début d’année, Varsovie a déjà connu l’augmentation des prix la plus importante dans le pays depuis plus de 20 ans. Le gouvernement a bien mis en place un bouclier anti-inflation, réduisant la TVA sur le gaz, l’électricité ou encore des produits alimentaires, mais c'est une solution de court terme, selon les économistes.