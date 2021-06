En Pologne, le boom des panneaux solaires

Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en énergie renouvelable thermique ou électrique. (ALEXANDRE CHASSIGNON / FRANCE-BLEU MAINE)

La Pologne a triplé sa capacité de production d'énergie solaire en un an. Le pays peut en produire un peu plus de 4 gigawatts aujourd'hui contre 1,3 l'an dernier.

Le photovoltaïque en Pologne s’est développé aussi rapidement car il n’y a pas de régulations majeures qui pourraient faire obstacle. Izabela Zygmunt, chercheuse en énergie et climat à Varsovie franceinfo

"Vous pouvez avoir des fermes solaires mais aussi des panneaux photovoltaïques sur les toits. Les Polonais ont largement investi et pas uniquement des gros investisseurs", précise Izabela Zygmunt, chercheuse en énergie et climat à Varsovie.

De 4 000 à 450 000 foyers équipés de panneaux photovoltaïques sur le toit en cinq ans

Effectivement, 70 % des capacités solaires de la Pologne proviennent de petites installations. Il y a cinq ans, 4 000 foyers polonais étaient équipés de panneaux photovoltaïques sur le toit. Le pays en compte aujourd'hui 450 000.

Les subventions de l’État polonais sont incitatives : l'investissement serait rentable après six ans seulement, de quoi séduire des Polonais soucieux de faire des économies. Le prix de l’électricité dans le pays, l’un des plus élevés en Europe, ne cesse d’augmenter à cause de la hausse des coûts des émissions du CO2 car la Pologne reste encore très dépendante du charbon.

75 % de l'électricté polonaise est produite avec du charbon

Le gouvernement a promis de sortir progressivement du charbon, pas assez vite dénoncent les ONG, et veut miser sur les renouvelables comme l’énergie éolienne. Toutefois, des régulations instaurées par le gouvernement ont rendu presque impossible la construction de parcs éoliens. Ces mesures ont été finalement allégées au début de l'année 2020.

Enfin, la Pologne compte également sur le nucléaire, en ouvrant sa première centrale d'ici 2026.