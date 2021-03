En Irlande, un groupe de claquettes star des festivités de la Saint-Patrick, entièrement ligne

Le groupe Cairde en démonstration. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

L'Irlande célèbre comme tous les 17 mars la fête nationale de la Saint-Patrick. D'ordinaire, il y a des parades, des concerts dans les pubs et les salles de spectacle. Cette année évidemment, tout se déroule en ligne, en raison de l'épidémie de Covid-19. Parmi les artistes qui vont se vidéo-produire, il y a l'étoile montante de la danse irlandaise : le groupe Cairde.

Cairde signifie "copains", en gaélique irlandais. Les Cairde, ce sont sept jeunes de 19 à 21 ans, de l’ouest de l’Irlande. Tous pratiquent la danse irlandaise depuis plus de dix ans. Ils se sont rencontrés lors d’un festival traditionnel en 2017.

"On s'est tout de suite bien entendus, on avait plein d’idées, de pas qui nous venaient, confie Steven McGuinness. On a continué à discuter, mais on a mis trois ans à vraiment faire quelque chose. À l’été dernier, on s'est retrouvés pour faire des vidéos de danse, tous ensemble, au bord de la mer." En fond musical, des chansons à la mode. Les vidéos sont postées sur le réseau social TikTok où, en moins de six mois, les Cairde séduisent près de deux millions de personnes, parmi lesquels la chanteuse Shakira.

Les pas de danse retransmis en direct à Times Square, à New York

Une sorte "d'effet Covid", puisque tout le monde a passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, les danseurs le disent : sans le Covid-19, ils n’en seraient pas là. Tout est annulé, plus de compétition, plus de spectacles… TikTok, Instagram, Twitter, c’est la seule audience disponible en ce moment pour les artistes. Pour en tirer profit au maximum, les Cairde se sont confinés tous les sept ensemble, dans une maison au cœur de la campagne irlandaise. Leur investissement paie, puisque la troupe sera l’un des visages de cette St Patrick où toutes les festivités se déroulent en ligne. Les copains vont passer la journée sur les falaises de Moher, l’un des plus beaux sites touristiques d’Irlande et leurs chorégraphies vont être retransmises en direct sur de nombreuses chaînes de télévision. Ils seront aussi sur les célébrissimes écrans de Times Square, à New York.

Pour éviter un essoufflement trop rapide de leur succès, les Cairde mènent plusieurs projets. "Notre audience vient d’abord des États-Unis, du Mexique, du Royaume-Uni puis des Philippines et du Brésil, assure Seamus Morrisson, un autre membre de la troupe. C'est une audience sérieusement internationale qu’on a là ! Ce qui est parfait pour nous, notre principal objectif est d’avoir notre propre tournée, un spectacle Cairde, faire une tournée mondiale." En attendant la tournée Cairde, la troupe a été contactée par la version américaine d’Incroyable talent et devrait participer, virtuellement, à la prochaine saison.