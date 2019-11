En Finlande, un salon dédié aux nouvelles technologies fait son show

Slush, l'évènement nouvelles technologies finlandais a lancé son édition 2019 le 21 novembre à Helsinki. (KIMMO BRANDT / COMPIC)

Slush est l’un des plus grands événements dédiés aux nouvelles technologies en Europe. Créé il y a 11 ans un peu à la marge par un groupe d'étudiants d'Helsinki, il débute traditionnellement par un show laser spectaculaire, ambiance boîte de nuit. À ses débuts, il n’y avait que quelques centaines de Scandinaves qui s’y rendaient. Aujourd’hui, les étudiants sont toujours au cœur du dispositif mais ce sont 25 000 personnes qui viennent chaque année à Helsinki, du monde entier, pour découvrir ce qui se fait de mieux dans le domaine des nouvelles technologies.

Applications, hardware, nouveaux outils technologiques…

Slush présente des start-up innovantes dans tous les domaines. Fabien est l'un des trois fondateurs de Exact Cure. Il vient proposer une nouvelle application santé qui permet de "développer un jumeau médical du patient qui simule les effets du médicament dans son corps en fonction de ses caractéristiques personnelle." Mais on peut aussi voir à Slush le tout dernier casque de réalité augmentée, les drones les plus performants, et des inventions qui vous plongent en pleine science-fiction. Un des fantasmes que l’on peut avoir est celui de commander des objets avec son seul esprit, juste en y pensant, sans bouton, sans manette. La société Nextmind vient de lancer à Slush le premier appareil grand public capable de réaliser cette prouesse. Il ressemble à une sorte de disque en plastique que l’on attache à l’arrière du crâne, là où se trouve le cortex visuel et grâce à lui, on peut changer les chaînes de sa télévision, fouiller dans son téléphone ou progresser dans un jeu vidéo juste avec la pensée.

Un ratio d’un investisseur pour deux start-up

Présenter des nouveautés, c’est l'idée mais aussi trouver de l’argent pour les financer. C’est pour cette raison par exemple qu’une quinzaine de start-up françaises sont présentes à Helsinki. Elles sont accompagnées par Maxime Sabahec, de Business France : "Slush propose un ratio d’un investisseur pour deux start- up. Imbattable ! Aucun autre événement dans le monde ne le propose. Si une start-up est à recherche de financements il faut qu’elle vienne à Slush." L’année dernière, les start-up présentes à Helsinki ont reçu des investisseurs plus d’un milliard et demi de dollars.