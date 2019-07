En Finlande, les habitants sont les plus heureux du monde

Des paysages finlandais (illustration). (SIMON DAVAL / MAXPPP)

Direction le pays du bonheur. Selon un classement de l'Organisation des Nations Unies publié en mars dernier, les habitants de la Finlande se disent les plus heureux du monde.

Ils en sont les premiers surpris, mais en y réfléchissant, ils avouent être très satisfaits de leurs conditions de vie : "L'État providence joue une part essentielle dans le sentiment de satisfaction des Finlandais", explique Frank Martela, philosophe et chercheur à l'université de Helsinki.

Les gens se sentent protégés, libres, ils font confiance au gouvernement, le système de sécurité sociale fonctionne. Et cela affecte le sentiment de bonheur. Dans ce sens, ce n'est pas étonnant que les Finlandais se retrouvent premiers au monde. Franck Martela à franceinfo

Mais il nuance : "Si par bonheur vous entendez non pas la satisfaction, mais la manière dont les gens peuvent exprimer leur joie au quotidien ou sourient, alors là les Finlandais ne sont pas les meilleurs !"

"Louez un Finlandais"

Le gouvernement finlandais et l'office du tourisme ne boudent pas leur plaisir, et ont lancé une campagne mondiale pour promouvoir la Finlande. Elle s'intitule "rent a Finn", en français "louez un Finlandais". Un guide du bonheur qui va vous faire partager les plaisirs simples de la vie à la finlandaise : pêcher, cueillir des baies et des champignons, plonger dans un lac après un sauna ou randonner.

Un grand retour à la nature : l'idée est de surfer sur cette tendance du tourisme international, avec la simplicité et l'authenticité, loin des grands hôtels et des tour opérateurs. La nature est omniprésente dans ce pays aux milliers de lacs et d'hectares de forêt.

"C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer aux Français, nous avons une sorte d'union avec la nature qui ne se trouve plus ailleurs", affirme Helena Petäistö, chroniqueuse et écrivaine. "C'est aussi pourquoi les Finlandais ont autant de petites cabanes au bord des lacs. Imaginez les 60 000 lacs, votre petite cabane rouge là, les nuits blanches, la chaleur... vous êtes vraiment au milieu de la nature et on a le temps de savourer encore des choses ici par rapport à des pays où il y a trop de population et trop peu d'espace", raconte-t-il.

Le "sisu", la philosophie finlandaise

Les Finlandais puiseraient aussi leur sentiment de bonheur dans le "sisu", une philosophie de vie finlandaise. Un mélange de courage et de ténacité face à l'adversité qui leur a, disent-ils, permis de résister aux Soviétiques en 1939.

Grâce au "sisu", ils peuvent aussi, selon eux, plonger dans un lac glacé et affronter les rigueurs de l'hiver sans se plaindre. Pour les Finlandais, le bonheur, c'est certes un bon PIB, mais aussi un certain état d'esprit.