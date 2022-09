En Espagne, un Français remporte la Coupe du monde de la paëlla

Cet habitant du sud-est de la France, traiteur et non chef cuisinier, s'est imposé face à des professionnels en provenance de neuf pays. Ce plat à base de riz est un héritage culinaire transmis par son arrière grand-mère espagnole.

Eric Gil est né à Avignon il y a 52 ans. Ses parents sont Espagnols et il a vécu dans la région de Valence (Espagne), à Castellón, pendant une vingtaine d’années. Actuellement, il habite à Barbentane, un petit village provençal de 4 000 habitants, situé à 10 km d’Avignon. C'est pourtant avec une paëlla aux saveurs du Sud-Ouest – concoctée avec des ingrédients d’exception : du confit de canard, du foie-gras, en provenance de la Ferme de Raissaguel, située à proximité d’Albi – qu'il a remporté la grande finale de la 5e "World Paella Day Cup 2022", mardi 20 septembre. La compétition a toujours lieu à la même date, pour la Journée mondiale de la paëlla.

Une "passion pour le riz"

Le plat du Français a séduit le jury pour sa présentation, son goût, sa saveur et son originalité. Eric Gil était bien sûr aux anges après sa victoire aux côtés du Belge Sam Visé : "Très heureux, serein aussi, parce qu’avec Sam on a fait ce qu’on aime faire, cuisiner, et notre passion pour le riz. C’est un honneur pour nous, en tant que représentant de la France, et Sam qui est en Belgique, de pouvoir emmener ce trésor qu’ils ont ici à Valencia, de pouvoir le partager avec la France et le reste du monde. Avec beaucoup de passion, le résultat est là. Non, je ne m’y attendais pas. Pour moi, dans la mesure où je suis arrivé ici, j’étais déjà gagnant. J’étais gagnant de partager la semaine à Valencia, de partager avec mes collègues : des gens du Mexique, de Finlande, d’Italie… c’est formidable!"

"La paëlla pour moi c’est une réunion, une réunion familiale. Même si on a des soucis, on est autour d’une paëlla, on en parle. Pour moi la paëlla, elle a la forme ronde pour qu’on mange tous autour d'elle". Eric Gil à franceinfo

Dans cette finale, 10 représentants internationaux se sont affrontés, en provenance de trois continents : Amérique, Asie et Europe (l'Espagne n’étant pas en lice cette année). Les compétiteurs étaient tous chefs cuisiniers, à l'exception du français Eric Gil. Il n’a pas de restaurant à lui, c'est un traiteur qui a décidé de se lancer dans l’aventure de la cuisine il y a quelques mois, "pour faire plaisir aux gens", dit-il. Avec sa femme, ils préparent des paëllas valenciennes à l’occasion d’événements privés ou même sur les marchés.

La copa del #WorldPaellaDayCup2022 ya tiene dueño



El francés Eric Gil se ha proclamado ganador con su paella de confit de pato con setas



El jurado no lo ha tenido nada fácil



Enhorabuena a todos los finalistas! #WorldPaellaDay pic.twitter.com/wfEs350H5N — World Paella Day (@WorldPaellaDay) September 20, 2022

Sa passion pour le riz et les paëllas remonte à son enfance. C’est une histoire de famille. L'arrière grand-mère d'Eric Gil habitait d’ailleurs dans un quartier populaire de Valence, très près du port, là où il a décroché ce titre. Une fierté et une récompense pour ce passionné qui a commencé à faire des paëllas il y a 30 ans, mais en famille, sans se douter qu’un jour il serait acré champion du monde de la paëlla à Valence, la ville de ses aïeux.