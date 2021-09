On vous raconte l'histoire de la paella

C'est l'un des plats incontournables de la cuisine espagnole et l'un des plus célèbres au monde. Pourtant, en Espagne, même sa recette fait débat... Voilà l'histoire de la paella.

C'est un des plats les plus célèbres au monde. C'est un des plats dont la prononciation en fait hésiter plus d'un... C'est typiquement espagnol. C'est un des plats dont la recette suscite le plus de débat. C'est la paella.

Plusieurs recettes

La recette originelle apparaît entre le 15e et le 16e siècle à Valence et se compose de : safran, riz, lapin de garenne, légumes. Pourtant d'autres recettes ont vu le jour depuis, comme la paella de fruits de mer, la paella mixte, la paella noire, la paella végétarienne. Si bien que Guillermo Navaro, José Maza, Paco Alonso ont décidé de créer Wikipaella pour "sauver la recette originelle".

Un plat qui pour certaines personnes se mange le dimanche bien que l'histoire et les menus indiquent que la paella se mange le jeudi. On raconte même que le dictateur Franco quittait son palais à Madrid tous les jeudis pour aller manger son plat préféré : une paella. C'est ainsi que les restaurants du quartier ont commencé à la servir ce jour-là. C'est un des plats favoris d'Antonio Banderas, de Beyoncé, d’Alejandro Sanz, mais aussi de Rosalía même si tout le monde n'est pas d’accord avec sa recette.