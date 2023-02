En Espagne, investir dans l'agriculture est tendance

L’agrobusiness a le vent en poupe en Espagne. En ces temps d’incertitude économique, les investissements dans les fermes agricoles ont fortement augmenté ces dernières années. En 2022 on a même battu des records, avec plus de 155 000 transactions réalisées.

L’Espagne rurale est à la mode. En 2022, l’achat et la vente de fermes rustiques ont atteint des niveaux jamais vus depuis 15 ans. Regino Coca est le fondateur du site web Cocampo, spécialisé dans la vente et la location de biens fonciers ruraux. Un an après son lancement, la plateforme bénéficie de l’embellie du secteur qui est devenu une valeur refuge pour les investisseurs.

"D’une part, nous avons des fonds d’entreprise qui investissent, en particulier dans l’agriculture irriguée. Ils ont trouvé une opportunité dans la transformation agricole en misant sur la technologie et en obtenant, grâce à des économies d’échelle et la gestion de grandes exploitations, une plus grande rentabilité. D’autre part, il y a les particuliers qui, après la pandémie, ont trouvé à la campagne, une alternative d’investissement plus attrayante que la maison de plage traditionnelle", explique Regino Coca..

"Les terres agricoles sont considérées comme une valeur refuge. Elles se réévaluent plus lentement mais conservent mieux leur valeur." Regino Coca, fondateur et directeur général du site web Cocampo à franceinflo

"Ceux qui investissent dans le secteur savent qu’ils continueront à posséder leurs terres dans 30 ans", conclut Regino Coca.

Selon les professionnels du secteur, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l’essor des terrains rustiques, comme l’instabilité économique et géopolitique, la volatilité des marchés financiers, l’inflation, la hausse des taux d’intérêts ou la demande mondiale croissante de nourriture. Mais la pandémie a joué aussi un rôle important car de nombreux Espagnols veulent désormais se mettre au vert. Et puis il ne faut pas oublier la rentabilité de ces investissements qui, d’après les experts, se situe entre 4 et 11%, en fonction des types de cultures.

De la culture de l’olive à l’élevage ou au terrain de chasse

Les biens acquis sont variés. Les nouveaux acteurs présents sur le marché, à savoir les fonds d’investissements, les grandes entreprises et grandes fortunes, privilégient surtout les vastes exploitations agricoles irriguées en super-intensif, plus rentables, et destinées à la culture de l'olive, les pistaches, les amandes, les noix, les vignes, mais aussi l’avocat, le kaki, les agrumes ou les fruits rouges. Ils ont investi principalement en Andalousie, en Castille et la région de Valence.

Les investisseurs plus traditionnels, qui étaient déjà présents sur le marché, continuent de miser sur les parcelles agricoles non irriguées. Mais outre l’agriculture, certains achètent aussi des propriétés destinées à l’élevage, la chasse ou les loisirs. Quant à l’avenir des investissements dans le monde rural, les professionnels sont persuadés que les terrains rustiques vont continuer à prendre de la valeur, d’autant que l’Espagne est l’un des principaux producteurs agroalimentaires de l’Union européenne.