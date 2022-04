En Colombie, les rues sont de nouveaux remplies de touristes

Les rues colombiennes sont de nouveau remplies par les étrangers, au grand plaisir des professionnels du secteur du tourisme. Selon des entrepreneurs français installés à Medellin, la crise en Colombie due à la pandémie de Covid-19 est finie. Ils expliquent que la reprise est visible depuis mai 2021. Près 700 000 touristes nationaux et internationaux ont visité la capitale économique du pays en 2021. La fin d'année, avec les vacances de Noël, a battu son plein.

Arthur Leroux est le propriétaire de Poblado Guest House, une chambre d'hôtes dans le quartier de Manila de Medellin. Depuis le mois d'août, le taux d'occupation de son établissement, qui accueille 50 personnes par jour, est de 99%. “Je pense que le télétravail aide pas mal, estime Arthur Leroux. Il y a beaucoup de gens des États-Unis et d’Europe qui viennent travailler ici profitant du coût de la vie qui n’est pas le même. L’attrait pour la Colombie qui commençait à s’ouvrir au tourisme international avant la crise bénéficie aujourd’hui de l’arrivée de gens qui veulent connaître ce pays. Medellin est une ville très agréable à vivre, notamment pour commencer un voyage en Amérique du Sud ou pour prendre des cours d’espagnol.”

Un fort tourisme local et international

Le constat est le même pour les grandes chaînes d'hôtels qui confirment des bons taux d'occupation. “Premièrement, les allégements de certaines restrictions dues au Covid ont permis la réactivation du tourisme domestique, explique Guillaume Janet, le directeur marketing et de communication de la chaîne Masaya Experience qui compte huit établissements en Colombie et en Equateur, dont un à Medellin. La Colombie compte plus de 50 millions d'habitants et dispose d’un fort marché touristique national. Ce qui nous a permis d'arriver à des taux d'occupation proches de 60% sur le premier semestre de 2021. À partir du mois de septembre, on a assisté à une arrivée importante de voyageurs internationaux, notamment en provenance des États-Unis et du Canada dans un premier temps, et ensuite d'Europe, notamment de France, et également d’Israël."

“Nous comptons aujourd'hui un taux d'occupation stable depuis déjà six mois, avoisinant les 90%.” Guillaume Janet, directeur marketing et communication de Masaya Experience à franceinfo

Donc, l'enfer de la pandémie est bien terminé, même si la Colombie n'est pas revenue à son niveau touristique d'avant Covid-19. En 2019, le pays andin a reçu 4,5 millions de touristes étrangers mais seulement 1,8 million en 2021. Mais quoi qu'il en soit, le secteur du tourisme en Colombie retrouve la santé et les étrangers continuent d'affluer.