En Autriche, comment l'apprentissage a fait tomber le chômage des jeunes à moins de 10%

Un centre de formation des apprentis à Paris (illustration) (MAXPPP)

Alors qu’une réforme de l’apprentissage est présentée vendredi 27 avril en conseil des ministres, un éclairage sur l'Autriche qui a de quoi nous inspirer. Dans le pays, 45% des 15-19 ans sont apprentis, alors qu'ils ne sont que 7% en France, parmi les 16-25 ans.

En Autriche, une entrée en apprentissage dès 15 ans

La formation des jeunes autrichiens, qui optent à la fois pour l'école et l'entreprise, s'étale sur trois ans, dans la plupart des cas. C’est plus qu’en France, où la durée moyenne d’un contrat d’apprentissage est d’un an et sept mois. Aujourd’hui, en Autriche, 130 000 jeunes sont apprentis. Ils passent 80% de leurs temps en entreprise, soit quatre jours de cours pratique et une journée d’école sur une semaine. Selon la Chambre de commerce autrichienne, la vente est le domaine le plus plébiscité par les élèves féminines. Pour les apprentis masculins, c’est la métallurgie.

Depuis 10 ans, l’apprentissage est un droit garanti par la loi

Les élèves qui n’auraient pas trouvé d’entreprise pour leur apprentissage en raison de mauvaises notes à l’école sont formés dans des ateliers publics. Financés par l’État autrichien, ces ateliers fonctionnent comme des petites entreprises. Ibrahim, 19 ans, est apprenti dans l’un de ces centres, à Floridsdorf, au nord de Vienne, où il apprend la cuisine depuis deux ans. "J'ai arrêté l'école avant d'obtenir mon diplôme, donc pour moi, c’est vraiment une chance d’être ici aujourd’hui. Là, je vais pouvoir aller au bout de ma formation professionnelle, témoigne le jeune homme. À l'école, on devait rester assis 9 heures par jour, alors qu'ici on bouge beaucoup, on travaille. C'est ce dont j'ai besoin pour mon avenir." Le coût de cette formation payée par l’État autrichien s'élève à 15 000 euros par élève.

Une lutte efficace contre le chômage des jeunes

L’AMS autrichien, l'équivalent du Pôle emploi français, estime que 60% des jeunes passés par ces ateliers publics trouvent du travail. De manière générale, en Autriche, un apprenti a trois fois plus de chances de trouver un emploi qu’un jeune s’étant arrêté juste après l’école obligatoire. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 9,6%, ce qui est deux fois moins élevé qu’en France.