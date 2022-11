Crise énergétique : En Suisse, un nouveau modèle d'immeuble sans chauffage où la température ne descend pas sous les 22 degrés

Baisser le thermostat, comme l'a préconisé le gouvernement français, et mettre un pull n’est pas la seule manière de réduire sa facture énergétique cet hiver. Il y a des méthodes plus radicales, comme se passer complètement de chauffage. C’est ce que permet un immeuble à Emmen, près de Lucerne, en Suisse. Le cabinet d’architecte qui a construit ce bâtiment l’a baptisé "22-26" pour une raison simple : la température ne baisse pas en dessous de 22 degrés l’hiver. Et malgré l'absence de climatisation elle ne monte pas à plus de 26 degrés l’été.

"Les murs sont très épais"

Au pied des Alpes suisses, le pari est risqué. Il n'est pas rare que les températures soient négatives l’hiver à Emmen. En cette mi-novembre, il fait un peu frais par exemple dehors mais pas dans l’immeuble, qui accueille une école d’apprentissage. Esther Müller, la directrice, jette un coup d’œil à l’écran qui contrôle la température. Les élèves sont d’ailleurs tous en t-shirt. Hanna trouvait ça un peu bizarre au début mais elle est finalement très contente du système : "C’est très bien. C’est super agréable. Ca change du chauffage classique. Et puis même s’il commence à faire froid dehors, il fait toujours super chaud quand on rentre dans le bâtiment". L'immeuble a été livré il y a quatre ans et ses occupants le jurent : le thermomètre n’est jamais tombé en dessous de 22 degrés. Ou alors à peine, quand il faut aérer en plein hiver à cause du Covid.

Comment peut-on chauffer un immeuble entier sans chauffage ? Ce n’est pas une prouesse technologique. Le secret c’est… la terre cuite des murs, explique Stephan Marending du cabinet d’architectes Baumschlager Eberle : "Les murs sont très épais, ils font 80 cm. Normalement vous avez 20 cm de ciment et 20 cm d’isolation. Là, il n’y a aucune isolation, juste des briques de terre cuite. L’idée c’est que les briques retiennent le froid. Il va mettre des semaines à rentrer dans le bâtiment". Le froid pénètre, mais il ne s’installe pas.

Un immeuble pas plus cher qu'un modèle classique

Il y a bien une source de chauffage. Et même plusieurs. Ce sont d’abord les occupants du bâtiment, qui le réchauffent naturellement grâce à leur chaleur corporelle. Plus le bâtiment est occupé, plus il fait chaud. Les ordinateurs, les machines à café, même les luminaires… Tout cela dégage aussi de la chaleur. Le défi, c’est de réussir à la canaliser. L’été, c’est grâce à un système intelligent de ventilation que le mercure parvient à tomber.

De la brique, et du vent donc. C’est ce qui explique qu’un immeuble comme celui-ci ne coûte pas plus cher à réaliser qu’un immeuble plus classique. Il serait même 10 % moins cher, jurent ses concepteurs. Le projet 22-26, en tout cas, séduit. Trois autres immeubles de ce type vont être construits en Suisse dont un dédié à l’habitation. Un autre a déjà vu le jour à Vienne en Autriche. Et un bâtiment va bientôt sortir de terre en France, à Lyon.