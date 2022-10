Corée du Sud : le groupe BTS chargé de promouvoir la candidature du pays à l'exposition universelle

Le boys band de K-Pop le plus connu au monde donne un gigantesque concert gratuit samedi 15 octobre à Busan, deuxième ville du pays. La cité est en compétition avec Riyad et Rome pour l'exposition universelle de 2030.

Pour ce concert hors norme, les autorités coréennes ont réservé des places à la presse, mais aussi aux ambassades et à des personnalités afin de promouvoir l’événement.

Pour le grand public, c’était une autre affaire. Les 100 000 tickets gratuits du show de BTS, le groupe de K-Pop le plus connu au monde, sont partis en quinze minutes. Les chambres d’hôtels ont été prises d’assaut, à tel point que les prix moyens ont été multipliés par dix.

Depuis quelques jours Busan, deuxième ville du pays, se prépare à accueillir des dizaines de milliers de fans, les monuments de la ville sont illuminés en violet aux couleurs du groupe. Un événement XXL censé prouver la capacité de Busan à organiser de grandes manifestations et notamment l'exposition universelle 2030 pour laquelle la cité coréenne est candidate. Le concert de BTS est éminemment politique.

"Les fans coréens ont tiré la sonnette d'alarme"

Ce n'est pas la première fois, loin de là, que la Corée du Sud utilise des idoles de la culture populaire comme ambassadrices. Séoul n’hésite pas à surfer sur son soft power pour séduire. Ce n’est pas étonnant que les autorités aient fait appel à BTS pour convaincre les membres du Bureau des Expositions de choisir Busan plutôt que Riyad ou Rome, les deux autres villes en lice. D’autres stars comme Lee Jung-jae, l’acteur principal de Squid Game, participent aussi au projet.

Cette récupération politique a tout de même reçu un accueil mitigé au sein des Army, le surnom des fans du groupe, raconte Mathieu Berbiguier, doctorant à l’université de Californie est spécialiste des fans de K-Pop : "Les fans coréens ont tiré la sonnette d’alarme auprès des Army étrangers, en expliquant que cette histoire d’exposition universelle de Busan ne sentait pas bon, que les candidats utilisent BTS à leur avantage pour donner une bonne image de la candidature. Mais c’est bien qu’avec ce nouvel incident on clarifie la façon dont les politiciens et le gouvernement coréen utilisent la K-Pop à leur avantage".

BTS veut échapper au service militaire

Malgré tout, les fans se sont jetés sur les tickets, car il se murmure que ce serait peut-être l’un des derniers concerts du groupe. L’heure tourne. Les autorités doivent annoncer en décembre si les membres de BTS auront l'obligation ou non d'effectuer leur service militaire. Tous les hommes sud-coréens doivent passer près d’un an et demi sous les drapeaux, mais la date de la conscription de BTS a été repoussée à de nombreuses reprises face au succès du groupe. Le maire de Busan avait même suggéré que l’aide du boys band pour la candidature à l’exposition universelle fasse office de service civique.

Et le groupe n’arrête pas de promouvoir toutes les initiatives gouvernementales. Jeudi 13 octobre, ils ont annoncé soutenir la candidature sud-coréenne pour accueillir la coupe d’Asie de football en 2023. Reste à savoir si les autorités récompenseront le boys band pour ses efforts incessants de promotion du pays à l’international.