Au Québec, l’humour fait recette et remplit les salles : "Chaque année, il y a des nouvelles cuvées d'humoristes !"

Le stand-up, ces spectacles où les humoristes s’adressent directement au public, font salles combles depuis quelques années au Québec.

Au Terminal Comédie Club, l’un des bars du centre-ville de Montréal qui proposent des spectacles d’humour, ce n’est pas facile d’avoir une place pour les soirées de stand-up. Les 80 sièges sont souvent réservés à l’avance. Du coup, le comedy club a ajouté cette semaine des nouveaux créneaux.

Quand la salle de stand-up a ouvert il y a quatre ans, il n’y avait pas autant de monde, de public différent, se souvient Sara Couturier qui s’occupe de la programmation. "C’était un peu plus underground, les gens ne connaissaient pas trop mais en même temps, il y avait tout le temps plein de monde. C’était un peu du bouche-à-oreille. Mais effectivement, il y a énormément de relève avec l’Ecole nationale de l’humour. Chaque année, il y a des nouvelles cuvées." L’Ecole nationale de l’humour est pourtant installée à Montréal depuis plus de 30 ans.

Cette hausse d’intérêt pour le stand-up ne s’explique pas seulement par l’humour quebécois. Selon Alphé Gagné, humoriste depuis plus de vingt ans au Québec, ce sont les réseaux sociaux qui aident au développement de la pratique.

"Je dirai que l’humour s’est démocratisé... Début 2000, c’était soit tu étais une mégastar, soit t’étais pauvre. Il n’y avait pas de classe moyenne de l’humour." Alphé Gagné, humoriste québécois à franceinfo

"Maintenant, poursuit l'humoriste, avec justement toutes les plateformes, que ce soit en podcast, que ce soit le Terminal Comédie Club… Il y a de plus en plus de petites salles qui offrent une formule diversifiée, des billets pas trop chers, une centaine de personnes. Je pense que le public aime cette proximité-là."

"On a maintenant des dizaines et des dizaines d’humoristes au Québec, au lieu d’en avoir juste huit qui peuvent faire des tournées, gagner leur vie avec ça", se réjouit Sara Couturier. Il y a peut-être aussi quand-même un effet montréalais car la ville accueille depuis trente ans le plus grand festival d’humour au monde, Juste pour Rire, chaque été.