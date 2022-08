Les comedy clubs l'ont découverte tout l'été : Nash, la nouvelle pépite solaire du stand up parisien

A 32 ans, la stand-uppeuse française Nash est encore peu connue du grand public. Mais dans les couloirs de l'humour, son nom fait déjà du bruit. Cet été, elle a fait vibrer les scènes des comedy clubs parisiens au rythme de sa bonne humeur, et celle du théâtre du Point Virgule au tempo de son spectacle pétillant et chaleureux.

Étoile montante dans le milieu, Nash n'a commencé le stand-up qu'il y a quatre ans. Tout commence le jour où elle participe aux auditions publiques du Café Oscar : "J'ai été contactée la veille de mon passage par le comedy club. J'ai passé la nuit à écrire", raconte-t-elle. Depuis, Nash s'est découvert une véritable passion pour la scène.

La jeune-femme de 32 ans aux cheveux cuivrés, née à la Courneuve à Paris, a réussi à imposer, en peu de temps, sa légèreté, son enthousiasme communicatif et son énergie folle sur presque tous les plateaux d'humour parisiens. Tout l'été, Nash a joué son seule-en-scène d'une heure, une fois par semaine, au théâtre du Point Virgule et a continué de parcourir Paris de scène en scène tous les soirs : "Je peux jouer jusqu'à trois ou quatre fois par soirée en comedy club", précise-t-elle, l’air pourtant reposé.

Le reste du temps, Nash observe le monde, écrit des histoires, se rappelle d’anecdotes marrantes. "Si j'ai une vanne qui me vient le matin, je peux directement aller la tester le soir, à chaud, et voir si le public prend", s'enthousiasme-t-elle. Peu de repos, donc, pour Nash qui passe un été en stand-up à toute allure sous le signe du travail et de la comédie.

Une humoriste pétillante

“Je fais des conneries depuis toujours", glisse-t-elle en riant. A sept ans, Nash se découvre un goût pour la blague et joue des spectacles "déjà très premier degré" devant sa famille. Dix ans plus tard, elle se met au théâtre, mais là encore l’humour l’anime : "Mon prof de théâtre, Oscar Sisto, me disait tout le temps : On ne va pas s'en sortir Nash, tu ne peux pas tout rendre comique. Fais de l'humour !", se souvient-elle. Vingt ans après ses premiers jeux d'enfant, Nash a fait de ses plaisanteries son quotidien.

Amusée et amusante, Nash est le visage de la bonne humeur : toujours souriante, les yeux scintillants, à rire et faire rire son entourage. "C'est quelqu'un de solaire, elle a ce truc de vouloir faire des vannes pour faire passer un bon moment aux gens", décrit un ami proche. Des propos confirmés par son producteur, l’humoriste Kallagan : “Nash c'est un soleil ! Le public l’apprécie dès qu’elle arrive sur scène. J’ai rarement vu ça dans ma carrière”, avoue-t-il. La directrice et programmatrice du Point Virgule, Antoinette Colin, poursuit encore que Nash “aime vraiment les gens, donc on veut l’aimer en retour. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer à l'accompagner."

Nash lors de l'enregistrelent de la saison 11 du Jamel Comedy Club diffusée cet été. (JAMEL COMEDY CLUB)

Dans son spectacle, Nash parle d'elle, de son parcours, de sa génération, de sa vie professionnelle et sentimentale. Si ces thématiques sont assez classiques en stand-up, "Nash ne ressemble pourtant à aucun autre humoriste, elle a ses propres idées, ses propres grimaces", confirme Antoinette Colin. Son producteur reconnaît aussi qu'elle "amène autre chose depuis Blanche Gardin, avec un propos différent et une autre folie." Et sa joie de vivre est aujourd'hui devenue sa signature.

Une pro de l'impro

Sur scène, Nash s’inspire de ses échanges avec les spectateurs. “J’adore inclure le public avec moi, ce rapport avec les autres c’est aussi ce qui m’a plus en commençant”, commente-t-elle. Elle dit voir ces rencontres comme “un grand rendez-vous entre potes” où elle peut discuter, poser des questions gênantes aux uns, “clasher” les autres.

En amoureuse de l’instant, l'humoriste est “toujours capable de sortir la petite impro qui fait la différence, et de rebondir à ce qu’on lui dit avec beaucoup de facilité”, rapporte son producteur. Sa programmatrice, Antoinette Colin, l’ayant beaucoup observée, remarque aussi que "ce qui fait sa singularité, c'est sa force de proposition et sa spontanéité sur scène". Et d'ajouter : "elle a vraiment ce quelque chose de primordial pour le stand-up, la générosité et l'envie de donner au public. Elle a le don de la vis comica, cet art de faire rire.”

Son inspiration vient des autres, du public comme de ceux qui l’entourent, amateurs ou professionnels. "Quand on va boire un verre et que je raconte quelque chose de drôle, ils me disent toujours : c'est drôle, note-le. Mon spectacle naît aussi de ces moments-là."

Une travailleuse invétérée

Nash a la rage de vaincre depuis ses débuts en 2018. "C'est un métier de passion, il faut en vouloir, il faut se battre pour réussir", dit-elle avec entrain en évoquant la réalité du métier. Alors qu'il y a quatre ans, les comedy clubs se faisaient plus rares, elle a "frappé à la porte de tous les bars parisiens qui avaient une cave, leur demander s'il y avait de la place pour ouvrir (ses) propres plateaux (des scènes ouvertes de sketchs, NDLR)", raconte la stand-uppeuse. A force d'acharnement, Nash a pu en ouvrir deux et inviter d'autres humoristes pour se créer un réseau. "J'ai joué, joué et joué. Plus tu joues, plus tu travailles, plus tu progresses", martèle-t-elle, mentionnant toutes les fêtes manquées pour se consacrer à son travail.

Nash est désormais résidente dans plusieurs comedy clubs à Paris : The Fridge, The Joke, le Goku, le Paname Art Café et le Jamel Comedy Club, et vit de son humour depuis deux ans. Pour en arriver là, elle est passée par un chemin sinueux : après être arrivée en finale d'un concours de la radio Mouv' aux côtés de Paul Mirabel, Edgar-Yves, et Malik Belkhodja, organisé au Paname Art Café, le comedy club la repère. "C'est le Paname qui m'a fait jouer en premier", indique Nash avec reconnaissance. En parallèle du stand-up, Nash a pu acquérir son statut d'intermittente en étant casteuse de talents pour l'émission N'oubliez pas les paroles ! entre 2019 et 2020.

Tout ce parcours lui a permis d'écrire son spectacle au printemps 2020, pendant le confinement. Finalement repérée par Antoinette Colin cet hiver, Nash l’a rapidement séduite et convaincue de jouer son spectacle dans son théâtre tout l’été. "En général, je mets en scène régulière un socle solide d'artistes qui ont vraiment la démarche de travailler sérieusement, et Nash en fait partie", explique la directrice du Point Virgule, ravie.

Une révélation rapide

Nash a vite saisi les rouages du monde comique : "Plus tu montres ta tête, plus tu joues, plus les gens te connaissent, donc plus tu joues", développe Nash, fière des étapes qu'elle a accomplies en l’espace de quatre ans. L'an dernier, elle a notamment réalisé les premières parties de Gad Elmaleh. "C'était incroyable pour moi, parce que c'est aussi quelqu'un qui m'a donné envie de faire de l'humour, que je regardais quand j'étais petite, que mes parents et mes grands-parents connaissent. C'était un pas important", confie-t-elle.

Nash a également fait quelques émissions à la Cigale avec le Paname Art Café, puis plus récemment, l'Olympia avec le Point Virgule et le Marrakech du rire au mois de juin. "Et maintenant, je joue dans la salle de mes rêves, celle où Elie Kakou a bercé mon enfance. C'est un truc de fou !", s'exclame l'humoriste, avec un grand sourire. "Toutes ces choses me montrent que j'avance dans la bonne direction et ça me donne encore plus envie de progresser."

"En à peine six mois, Nash fait déjà beaucoup parler d'elle", constate Antoinette Colin. Et son spectacle qui affiche complet depuis cinq semaines témoigne de sa réussite. "On sait que ca va bientôt péter, révèle enfin Kallagan, il ne manque pas grand chose pour faire exploser la grande carrière qui l'attend." A la rentrée, Nash continuera de jouer au Point Virgule tous les dimanches d'octobre à décembre, et espère poursuivre en 2023. Et de toute manière, la stand-uppeuse fera "tout pour, parce que je veux faire de la scène toute ma vie".

Affiche du spectacle de Nash au théâtre du Point Virgule à Paris, en salle jusqu'à fin 2022. (LE POINT VIRGULE)

Nash au Point Virgule. Les 27 et 28 août à 17h30. Puis d'octobre à décembre. Tarif : 20€.