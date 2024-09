Visioconférence : le choix des arrière-plans influence notre moral, selon des chercheurs

Les arrière-plans proposés par les applications de visioconférence montrent parfois, derrière la tête de nos collègues, des mégalopoles futuristes, des bureaux épurés ou des palmiers se balançant dans le vent. Ils ont surtout pour vocation de dissimuler aux interlocuteurs les intérieurs des uns et des autres, avec les vêtements qui sèchent ou les affaires mal rangées. En réalité, lorsqu'on échange avec d’autres à travers un écran, on est surtout concentré sur soi-même et donc sur son propre arrière-plan.

Un effet sur le stress et l'estime de soi

Or, selon des chercheurs de Singapour, tous les arrière-plans ne se valent pas. On savait déjà que la visioconférence était très fatigante pour le cerveau. On sait maintenant que l’arrière-plan joue lui aussi un rôle sur notre stress. Un peu comme un costume, il influence la manière dont les autres nous perçoivent et dont on se perçoit soi-même. D'où l'importance de bien le choisir.

Il vaut mieux éviter les arrière-plans qui changent tout le temps, car ils sont gros consommateurs de ressources cognitives, et cela fatigue aussi le cerveau. Éviter aussi l’arrière-plan flou, qui donne un effet dissimulateur, idem pour le gris, peu positif. Selon les chercheurs, les meilleurs arrière-plans, ceux qui sont associés aux niveaux de fatigue les plus faibles, sont les images de nature. Montagnes, forêts, bords de mer permettent "de trouver un équilibre entre confort psychologique et respect des normes sociales".