Série : Larry "the barfly" diparaît des "Simpson"

Dans un épisode intitulé "Cremains of the Day" - "Les Cendres du jour", diffusé dimanche 21 avril aux États-Unis, Larry Dalrymple ou Larry "the barfly", ivrogne morose et chauve qui traînait dans la taverne de Moe, aux côtés de Lenny, Carl, Barney et bien sûr Homer, tire sa révérence. Springfield est en deuil, l'information a largement été relayée par les médias anglo-saxons, mais aussi français, qui évoquent la disparition d’un personnage emblématique.

"Franchement qui connaissait Larry ?"

Cependant tout le monde n’est pas d’accord sur ce point. Si Larry le pilier de bar était un personnage récurrent des Simpson, il fut surtout, pendant 34 ans, un personnage plus que secondaire, toujours en arrière-plan. Si ce n'est son penchant pour l'alcool, on ne retiendra sans doute pas grand-chose de lui. D’ailleurs la vidéo YouTube qui compile ses meilleures répliques ne dure que 2 minutes 44. Et si certains internautes s’attristent sincèrement de sa disparition, d’autres l’égratignent méchamment. Ils demandent "franchement qui connaissait Larry ?", ou affirment qu'il était sans doute le seul personnage des Simpsons à n’avoir aucune personnalité ni aucune histoire.

Pour s’en rendre compte, il n'y a qu’à voir la tête interdite d’Homer incapable de répondre à sa mère, lorsqu’elle lui demande de lui raconter ses meilleurs souvenirs avec lui. Comme s'il avait déjà disparu avant que les créateurs ne le fassent mourir. Comme si l'alcool avait tout figé, tout écrasé, y compris les événements de sa vie, qui l'ont pourtant nécessairement un jour conduit jusqu’à ce comptoir. Puisque tout le monde, même les piliers de bar, a une histoire.