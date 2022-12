Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir sur les jouets de Noël jetés à la poubelle

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

Avec Noël, les nouveaux jouets vont débarquer dans leurs beaux emballages dorés et alors que 7 jouets sur 10 ne sont utilisés que pendant huit mois en moyenne, la fin de vie des vieux jouets n'a rien d'amusant. Ce ne sont pas des jouets par milliers, comme le dit la chanson, mais par millions (166 millions) à finir chaque année dans le bac à ordures ménagères ou à la déchetterie. Pourtant leurs propriétaires ont souvent tout fait pour les garder, les ont stockés dans leur greniers et leurs caves, 10 ans en moyenne.

Ces jouets sont donné aux nièces, aux neveux, aux enfants des copains. Certains ont arrondi leurs fins de mois en revendant puzzle ou voitures télécommandées sur LeBonCoin. Mais au final, les beaux joujoux finissent toujours à la poubelle, puis brulés ou enfouis avec les autres déchets ménagers.

Un tiers des jouets sont recyclables

Pourtant la moitié de ces jouets inutilisés pourrait faire le bonheur d’autres enfants. Sur 100 000 tonnes de jouets jetés chaque année, 50 000 pourraient avoir une deuxième vie. On en est très loin puisque seulement 4 300 tonnes sont effectivement réemployées grâce à des associations comme la Croix Rouge, Emmaüs et une vingtaine d'acteurs du réemploi qui s'échinent à reconstituer les puzzles, ou retrouver les pièces du Monopoly et de Docteur Maboul. Mais les professionnels du secteur du jouet, eux, commencent seulement à les collecter, presque quatre ans après l'adoption d'une loi pour la mise en place d'une filière de réemploi et de recyclage. Mais promis, cette fois ça va changer : à partir du 1er janvier les fabricants les distributeurs et les importateurs devront payer une taxe pour verdir le secteur et 6 000 points de collecte seront mis en place l'an prochain dans les déchetteries, les associations, les écoles mais aussi les magasins de jouets.

Les jouets seront-ils davantage réemployés et davantage recyclés ? Un tiers d'entre eux (35%) sont recyclables, surtout quand ils sont fabriqués en bois et en métal. Pour ceux en plastique, le recyclage relève encore du conte de Noël. Malgré les promesses des grandes marques comme Lego et sa première brique en plastique recyclée, annoncée en grande pompe l'an dernier mais toujours pas mise sur le marché. Ou Playmobil et son unique gamme en plastique recyclé de petits animaux sauvages de la jungle amazonienne. Pas de quoi régler le problème des 100 000 tonnes de déchets chaque année. Alors s'il vous plait, essayez de ne pas les remplacer trop vite. Promis, ils seront sages.