Noël : cette année, les jouets seront un peu plus recyclés qu'avant (mais moins que demain)

Depuis le 1er janvier 2022, le secteur du jouet est tenu de recycler les quelque 100 000 tonnes de déchets produits chaque année en France. À partir de janvier 2023, il sera également soumis à une écoparticipation qui devrait rapporter quelque 23 millions d’euros.

En 2017, près de 157 000 tonnes de jouets ont été vendus en France, représentant un marché d’environ 3,5 milliards d’euros, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Et, selon les estimations de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), près de 100 000 tonnes sont jetés chaque année.

Pour lutter contre ce gaspillage, la loi du 10 février 2020 a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs de jouets pour assurer la gestion des déchets à compter du 1er janvier 2022. Onze mois plus tard, la collecte de poupées, figurines et jeux cassés ou délaissés commence tout juste.

Optimiser le réemploi

"On part de loin", explique à l’AFP Philippe Gueydon, président de la Fédération des Commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant. En effet, selon Ecomaison, l’organisme qui a été agréé par l'État pour prendre en charge la collecte, le réemploi et le recyclage des jeux et jouets, "la moitié se retrouve dans les ordures ménagères et environ 45% est collecté en déchetteries publiques".

"Moins de 5% est réemployé", résume à l'AFP Dominique Mignon, présidente d'EcoMaison. "Entre 72% et 75% des jouets sont composés de plastique, avec plusieurs types de résine; 20% de papier-carton et 10% de bois. Mais tous ces matériaux se recyclent parfaitement dès lors qu'on les trie", assure-t-elle.

Don, revente ou recyclage

Un des objectifs majeurs de la filière est d'optimiser le réemploi des jouets, via le don ou la revente, en le triplant d'ici 2027 grâce à l'implication d'associations partenaires. En 2023, la priorité sera donnée à la mise en place de 6 000 points de collecte sur le territoire - déchetteries, associations, écoles, magasins de jouets - et à une campagne de communication pour "dire aux Français d'arrêter de jeter leurs jouets à la poubelle et (plutôt) de les amener dans un point de collecte pour être réemployés s'ils ne sont pas abimés outre mesure - et sinon de les porter en déchetterie". Il y a par exemple les bourses aux jouets ou l’opération Laisse parler ton cœur, une grande collecte de jouets organisée chaque année par Ecosystem avec Emmaüs et une soixantaine d'associations locales. Certaines associations comme Rejoué collecte, répare et donne une seconde vie aux poupées, jeux de société et mécanos.

La difficulté de recycler les plastiques

Et si les jouets ne sont pas récupérables, ceux en plastique seront séparés par type de résine utilisée puis "micronisés" afin de pouvoir être réinjectés dans de nouveaux produits, comme par exemple "les jeux de plein air notamment", cite Dominique Mignon.

Les matières plastiques recyclées, ternes et moins solides, sont difficiles à réutiliser pour fabriquer de nouveau jouets, d’autant plus que les normes de sécurité sont particulièrement exigeantes concernant les produits destinés aux enfants. Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française des industries Jouet-Puériculture évoque toutefois des "premiers pas" chez Lego, par exemple, "qui a présenté en 2021 sa première brique en matière recyclée" ou Playmobil "qui a lancé sa gamme Wiltopia faite à partir de matières recyclées". Le fabricant de trottinettes Globber, qui en vend près de 250 000 par an en France, intégrera l'an prochain du plastique recyclé dans l'essentiel de ses modèles et vise même le 100% recyclé d'ici 2025. Certaines seront même fabriquées à hauteur de 10%, avec de la paille de blé, "déchet robuste", selon le fabricant.

Près de 90% des jouets sont importés. Sur ce principe du "pollueur-payeur", fabricants, importateurs et distributeurs commenceront également en janvier 2023 à payer une écoparticipation pour chaque jouet introduit en France : 23 millions d'euros devraient ainsi être récoltés l'an prochain.