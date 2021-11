Consommation : des bourses aux jouets pour faire de bonnes affaires

Robes de princesse, figurines, jeux de société... Dans les bourses aux jouets, les enfants et leurs familles ne savent plus où donner de la tête. Certains ont même pu acheter des jouets à très bon prix. À un mois des fêtes de fin d'année, ces bourses, comme celles dans la Somme et en Eure-et-Loir, multiplient les bons plans. L'occasion pour le père Noël de remplir sa hotte sans trop entamer son budget. De bonnes affaires pour les parents, qui le sont aussi pour l'environnement.



"Arrêter de polluer la planète"

"Le père Noël essaie d'être économe, et de recycler, je trouve ça super", confie une acheteuse. "Les enfants n'ont pas forcément le temps d'user tous leurs jouets, donc autant qu'ils aient une deuxième vie et arrêter de polluer la planète", renchérit une autre. Les vendeurs peuvent ainsi débarrasser leurs placards. Qu'ils soient neufs ou anciens, les jouets susciteront toujours de l'émerveillement quand les enfants les découvriront sous le sapin.