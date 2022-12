Consommation : le budget de Noël est en "légère augmentation" cette année, assure Olivia Grégoire

Elle admet qu'il y a une baisse légère de la consommation en novembre mais elle n'est pas du tout inquiète pour Noël.

Le budget alloué aux dépenses liées aux fêtes de fin d'année est en "légère augmentation" selon les prévisions, assure samedi 3 décembre sur France Inter Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Malgré l'inflation, les Français vont consacrer en moyenne "568 euros" pour les vacances scolaires et les cadeaux de noël, selon la ministre, soit "35 euros" de plus qu'en 2021. Le budget total moyen pour Noël 2022 est donc en légère progression.

"Pour les vacances de Noël et les cadeaux de Noël, la consommation résiste" malgré l'inflation, insiste Olivia Grégoire. "On consomme toujours pas mal, les Français font des arbitrages, ils choisissent quand ils veulent consommer et choisissent s'ils préfèrent consommer ou mettre de côté", ajoute-t-elle.

Par ailleurs, la ministre chargée des PME et du Commerce précise que la consommation alimentaire a un "peu baissée" (-1,4%) en novembre, alors que les prix "ont pas mal augmenté". Au sujet des dépenses en général, elle nuance car octobre et novembre sont des mois où les Français consomment toujours moins : "Sur les mois d'octobre et novembre, ce ne sont pas statistiquement des mois où l'on consomme énormément. La consommation baisse un peu parce qu'on a beaucoup acheté pour la rentrée en septembre et on a des perspectives sur Noël", a-t-elle relativisé.