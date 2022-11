Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir de la pêche au thon

Des soupçons de conflit d'intérêt contre une ancienne haute fonctionnaire : franceinfo vous révèle ce matin cette information. Le Parquet national financier enquête sur une ex-responsable de l'administration française qui travaille désormais pour le lobby de la pêche, alors que des négociations sont en cours à Bruxelles.

Or, le thon, ce poisson le plus consommé en France avec 4 kilos par an et par habitant, est plus que jamais au coeur de l'intérêt de certains. C'est avant tout un énorme enjeu économique pour la France qui possède, avec l’Espagne, la plus grosse flotte de thoniers en Europe. Or, les populations de thon Albacore et de thon obèse ont été divisées par plus de trois depuis les années 1980. Les deux espèces ont d'ailleurs déclarées en état de surpêche dans l’océan Indien. Mais si la biodiversité des océans s’épuise, la France, elle, ne semble pas s'en préoccuper.

