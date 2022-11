Info franceinfo Une haute fonctionnaire soupçonnée de conflit d'intérêt avec le lobby de la pêche thonière

Selon les informations de franceinfo, le Parquet national financier a été saisi par l'association de lutte contre la corruption Anticor, elle-même alertée par l'ONG de défense des océans Bloom, au sujet de l'arrivée en avril dernier d'une haute fonctionnaire française à la tête du groupe thon Europêche, un lobby européen de la pêche. Anticor soupçonne une prise illégale d'intérêt.

Administrateur des affaires maritimes, Anne-France Mattlet était entre 2016 et 2020 adjointe au chef du bureau de la direction de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). Elle a également été élue vice-présidente en 2019, puis présidente en 2020 du comité d'application de la Commission des thons de l'océan indien (CTOI). Jusqu'en mars dernier, elle exerçait des responsabilités importantes en tant que représentante de la France au sein de cette organisation intergouvernementale. À ce titre, selon les informations partagées sur le réseau professionnel LinkedIn elle avait la responsabilité des accords de pêche entre la France et l'Afrique, devait résoudre leurs "problèmes d’application", participait à la "rédaction des instructions" et aux "coordinations interministérielles" pour définir les positions de négociation de la France. Selon Anticor, elle a donc "manifestement assuré la surveillance de nombreuses entreprises thonières afin de faire respecter des règles, dont elle a, pour certaines d'entre elles, permis l'édiction".

Délais non-respectés

Dans ses nouvelles fonctions, Anne-France Mattlet est ainsi chargée de la stratégie thonière d'Europêche, le principal lobby des entreprises de pêche en Europe, avec comme principaux sujets la question de la révision du système de contrôle de la pêche européenne. Selon l'association de lutte contre la corruption, "Mme Mattlet a négocié et pris des décisions s'appliquant à des entreprises privées du secteur de la pêche thonière" quand elle était elle-même chargée au sein de la DPMA de la négociation de diverses règlementations en ce qui concerne la pêche au thon.

La loi impose pourtant à un fonctionnaire un délai de 3 ans minimum avant de rejoindre une entité du secteur dont il était en charge dans son administration. Elle a exercé cette fonction jusque fin février 2020, soit moins de trois ans avant son passage dans le privé chez Europêche, nécessitant du même coup un avis de la commission de déontologie des militaires. Son transfuge dans le privé a été validé par la commission de déontologie du ministère des armées. Un arrêté a acté son départ à partir du premier avril 2022. "La procédure a été suivie et respectée et la commission a rendu un avis favorable", indique le ministère de la Mer. La commission de déontologie estime qu’Europêche "assure des missions d’intérêt général".