Comme le suggère Michel Barnier pour ses ministres, a-t-on intérêt à cultiver l'humilité ?

Michel Barnier a appelé cette semaine les ministres du nouveau gouvernement à l’humilité. Or, selon la science, les personnes humbles apprennent mieux et ont de meilleures relations sociales.

Michel Barnier a fixé une ligne de conduite devant son gouvernement réuni à Matignon, lundi 23 septembre. Le nouveau Premier ministre a insisté sur le devoir d'humilité. Alors, les ministres auraient-ils tout intérêt à cultiver réellement leur humilité ? C'est en tout cas ce que dit la science. Dans un article du Washington Post publié il y a quelques jours, des scientifiques, professeurs de psychologie, vantent les vertus de l'humilité. Les chercheurs citent notamment une étude de 2019 portant sur 1 189 sujets, qui montre que les personnes intellectuellement humbles possèdent davantage de connaissances générales et sont moins susceptibles d'affirmer qu'elles connaissaient quelque chose qui n'existe pas. Les personnes plus humbles sur le plan intellectuel sont aussi plus susceptibles d’acquérir de nouvelles capacités de réflexion, de curiosité et d’ouverture d'esprit.

Toujours selon la science, les personnes humbles possèdent souvent davantage de culture générale, même si elles ont tendance à sous-estimer leurs capacités, et même si ce n’est pas toujours facile. Car, comme l'explique Tenelle Porter, professeur adjoint de psychologie à l'université de Rowan, "l'humilité intellectuelle est difficile, car nous voulons avoir raison et nous pensons avoir raison".

Davantage d'empathie chez les personnes humbles

Mais vouloir avoir à tout prix raison, c’est l’assurance de s’enfermer dans une pensée catégorique et de ne pas se faire beaucoup d’amis. Alors que l’humilité permet d’avoir de meilleures relations avec les autres. En effet, selon les scientifiques cités par le Washington Post, il semble que les personnes humbles savent que leur façon de penser n’est pas parfaite et sont, du même coup, davantage capables de surmonter leurs problèmes, de corriger leurs manières de penser. Elles développeraient aussi davantage d'empathie que les autres, une plus grande capacité d'écoute, une réelle volonté de s'"entendre" avec les autres, dans tous les sens du terme.

Alors voici nos conseils à tous, ministres ou non : si vous voulez développer votre humilité, essayez de sortir de vous-même, glissez-vous dans la peau des autres. Essayez de vous concentrer sur notre "humanité commune". Mais attention, être humble ne veut pas dire que tout est bon à prendre. L'humilité n’empêche pas d’être courageux, ni d’affirmer des vérités, quand on dispose de suffisamment de preuves pour les étayer.