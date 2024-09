Disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa au Mexique : 10 ans après, les manifestants réclament toujours la vérité

Le pays, miné par une véritable crise de disparitions chroniques et mystérieuses, commémore jeudi le drame survenu il y a 10 ans à Iguala : la disparition de 43 étudiants en 2014. Cette semaine, une marche et plusieurs actions sont prévues pour réclamer encore une fois la vérité.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, 43 étudiants de l’école normale rurale d’Ayotzinapa ont disparu à Iguala, dans l’État de Guerrero, au Mexique. Dix ans après, le pays est toujours bouleversé par cette affaire, parce qu'on ignore toujours où sont les 43 étudiants et ce qui leur est vraiment arrivé.

Depuis une décennie, les parents et les associations réclament la vérité et la justice, avec un sentiment de colère qui ne cesse d'augmenter. Chaque année, ils organisent d’impressionnantes manifestations à Mexico, qui sont très médiatisées. Il s’agit d’une affaire aux multiples rebondissements à l’origine d’un scandale politique. À l’époque, le gouvernement d’Enrique Peña Nieto avait mené l’enquête et livré des conclusions complètement falsifiées. Une version nommée "vérité historique" évoquait un règlement de compte entre bandes criminelles rivales, mais cette histoire inventée de toutes pièces est aujourd’hui officiellement démentie.

La police sur place au moment de l'évènement

Depuis, il a été reconnu qu’il s’agit d’un crime d’État. L’affaire d’Ayotzinapa révèle des interconnexions entre les cartels, les autorités et l’État. Grâce aux rapports du groupe d’experts internationaux indépendants qui a réalisé sa propre enquête, on sait que la police municipale d’Iguala, la police d’État et les militaires étaient sur place au moment de la disparition des étudiants. Ce groupe d'étudiants s'était rendu jusqu'à la ville proche d'Iguala pour "réquisitionner" des autobus afin d'aller manifester à Mexico, mais il s'est fait arrêter. La participation des autorités et leurs liens avec des membres du cartel Guerrero Unidos ont été mis en évidence par des documents militaires. D’ailleurs pour que l’affaire avance, il manque un certain nombre de ces archives que l’armée refuse de transmettre.

Manifestants devant le Secrétariat de l'intérieur (Segob) à Mexico, Mexique, le 23 septembre 2024. (MADLA HARTZ / MAXPPP)

Le gouvernement actuel d’Andrés Manuel López Obrador avait fait la promesse de résoudre cette énigme Ayotzinapa… Mais ce n’est toujours pas le cas. Les familles et leurs avocats dénoncent des mensonges et des manœuvres pour tenter d’étouffer l’affaire ces derniers mois. "Notre pire crainte est qu’il y ait de nouvelles irrégularités dans le dossier, a déclaré Vidulfo Rosalez, avocats des familles des étudiants disparus. Dans la dernière ligne droite, ce gouvernement a agi de la même manière que le précédent de Peña Nieto." Finalement, à chaque révélation, l’affaire est encore plus obscure et au bout d’une décennie il demeure beaucoup d’inconnues.



Une affaire emblématique

Cette affaire est emblématique au Mexique car Aytozinapa est un exemple terrible de la violence qui sévit dans le pays. Cette nuit-là, 43 jeunes ont disparu d'un seul coup, mais au Mexique, il y a plus de 100 000 personnes disparues. L’État s’avère incapable de remédier à cette crise. En plus, l’affaire révèle à quel point les droits des victimes et de leurs proches peuvent être bafoués et négligés par les institutions. Mais les familles d’Ayotzinapa ne veulent rien lâcher et cette histoire est devenue un symbole. L’enjeu est de faire qu’Ayotzinapa soit un point d’inflexion pour mettre fin à l’indifférence des pouvoirs publics face à cette crise des disparus au Mexique.