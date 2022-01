"Le Petit Prince" à Paris : le manuscrit exposé au musée des arts déco dès le 17 février

C’est historique. Le manuscrit orignal du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, jamais montré au public français, va traverser l’Atlantique, cette semaine, pour être exposé à Paris dès le mois prochain à Paris.

Rédigé à New York et Long Island, entre juin et novembre 1942

L'écrivain aviateur était en exil. Le manuscrit, récit allégorique qui relate le voyage interplanétaire d’un jeune garçon aux apparences naïves, à 1000 miles de toute terre habitée, n'avait, depuis, jamais quitté les États-Unis.

Avant de partir combattre depuis l'Afrique du Nord au printemps 1943, Antoine de Saint-Exupéry l'avait confié à une amie, Silvia Hamilton, qui le vendit en 1968 à la Morgan Library & Museum. C’est cette institution privée qui va prêter le manuscrit original au musée des Arts décoratifs, qui accueille l'exposition À la rencontre du Petit Prince du 17 février au 26 juin prochain dans son aile du palais du Louvre.

Antoine de Saint-Exupéry. Première édition du Petit Prince, 1943. Reynal & Hitchcock, New York (en français) (FONDATION JMP POUR LPP)

L'un des ouvrages les plus lus au monde

C’est aussi la première fois qu’une grande exposition muséale en France est consacrée au Petit Prince, ce chef-d’œuvre de la littérature. Le Petit Prince a été traduit dans plus de 300 langues, Il reste l’un des ouvrages les plus lus au monde après la Bible.

Mystérieusement disparu en Méditerranée, le 31 juillet 1944, à bord de son Lightning P38, lors d’une mission de reconnaissance, Antoine de Saint-Exupéry ne saura jamais rien du succès planétaire du Petit Prince.

Portrait d'Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain dans le cockpit de son avion, le Caudron Simoun, en 1936 en France. (KEYSTONE-FRANCE / GAMMA-RAPHO VIA GETTYIMAGES)

En 2014, Le manuscrit avait déjà été exposé au public new yorkais. De plus de 30 000 mots à l'origine, difficile à déchiffrer, il a été réduit de moitié par un écrivain qui cherchait la plus grande simplicité de style possible. Son succès planétaire doit aussi beaucoup aux aquarelles qui l'illustrent et qui ont gravé l'image du jeune personnage dans la mémoire collective.

En tout, près de 600 pièces dont de nombreuses aquarelles, esquisses, dessins et correspondances, pour la plupart inédits, célébreront les multiples facettes et talent protéiforme d’Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur, explorateur, journaliste, philosophe, porté toute sa vie par un idéal humaniste, véritable moteur de son œuvre.