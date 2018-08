Un été 68. 4 août 1968 : Aretha Franklin conquiert la France

"Think", le premier succès d'Aretha Franklin en France. (DR)

Nous sommes le 4 août 1968 et Aretha Franklin chante au Red Rocks Amphitheatre de Morrison, dans le Colorado. Sur les radios françaises, et notamment France Inter et Europe n° 1, on entend souvent Think, qui est entré dans les hit parades de ces radios à la fin juin.

Think est la sixième chanson qu’Aretha Franklin hisse à la première place du classement des ventes de rhythm and blues aux États-Unis. Mais c’est sa première chanson que l’on voit dans les hit parades français. Et la France revêt pour la carrière de la chanteuse américaine une importance symbolique...

Dans cet épisode d’Un été 68, vous entendez des extraits de :

Aretha Franklin, Think, 1968

Aretha Franklin, (I Can't Get No) Satisfaction, 1968

Aretha Franklin, Respect, 1968

Johnny Hallyday, Du respect, 1966

Aretha Franklin, Chain of Fools, 1968

Rocky Roberts e i Piranas, Ciao ciao ciao, 1968

Aretha Franklin, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, 1968

Séverine, Rien qu'une fille, 1969

Aretha Franklin, Night Life, 1968

Aretha Franklin, Baby I Love You, 1968

Aretha Franklin, Think, 1968



Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

Cet été, vous pouvez aussi retrouver sur France Inter les quarante épisodes d’une autre série écrite par Bertrand Dicale sur les chansons de la Première Guerre mondiale, Carnet de chants 1914-1918

En juillet et août dernier, nous avons passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.

Tout l’été 2016, en compagnie de Vincent Delerm, nous avons baguenaudé dans La Playlist amoureuse de la chanson, exploration buissonnière du patrimoine populaire. Vous pouvez également prolonger les gourmandises de cette chronique d’été avec le Dictionnaire amoureux de la chanson française, coédité par Plon et franceinfo.

Pour les professeurs, lycéens et collégiens, franceinfo et l’Éducation nationale ont créé ensemble un site où vous pouvez trouver une centaine de chroniques sur des chansons chargées d’histoire, Ces chansons qui font l'histoire.

Vous pouvez aussi retrouver les quarante-neuf épisodes de notre série de l’été 2014 sur France Info, consacrée à la chanson pendant la Première Guerre mondiale, La Fleur au fusil.

Et vous pouvez aussi vous procurer le livre accompagnant cette série, lui aussi intitulé La Fleur au fusil.