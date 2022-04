Moskva et Potemkine, deux navires russes…

Quand on aime la mer, les marins et les navires de guerre, on connaît forcément Le Galipétant. Cette chanson enregistrée en 1938 par Nadia Dauty est devenue le symbole de toutes les vantardises possibles quand on veut prouver que son bateau est le plus grand, le plus beau, le plus solide.

Le naufrage du croiseur russe Moskva, mercredi, a fait résonner cette chanson dans beaucoup de mémoires. Même si l’on n’a pas tous les détails sur ce désastre naval, on ne peut s’empêcher de repenser à la confiance infinie que les autorités russes accordaient à la capacité de leur armée à vaincre l’Ukraine en quelques jours, ce qui est classiquement le volet de comédie de beaucoup de tragédies militaires.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Nadia Dauty, Le Galipétant, 1938

Jean Ferrat, Potemkine, 1965

Bernard Haillant, Ça tourne pas rond dans les carrés, 1975

Canapé, Harangue, 1997

Guy Godin et les Équipages de la flotte de Paris, Flotte de France, 1957

Michel Sardou, Le France, 1975

Stan Hugill, The Drunken Sailor, 1989

Jean Ferrat, Potemkine, 1965



