Ernaux, Modiano, Le Clézio, discrets prix Nobel...

La chanson ne célèbre pas très souvent les écrivains, même si leur présence témoigne le plus souvent d'une relation d'admiration entre paroliers et romanciers.

Voici Annie Ernaux dans une de ses rares apparitions dans la chanson francophone. L’auteure française, qui reçoit aujourd’hui son prix Nobel de littérature à Stockholm, était citée l’année dernière par Tina-Eve, discrète chanteuse québécoise qui l’associe à Chantal Daigle, héroïne canadienne du combat pour la liberté de procréer, comme Annie Ernaux.

Quant à la trace qu’on laisse dans la chanson, le plus prestigieux prix littéraire au monde est sans doute moins utile qu’une bonne coupe du monde de foot ou qu’une carrière de gangster. D’ailleurs, Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel 2008, et Patrick Modiano, prix Nobel 2014, sont évoqués respectivement par Sylvie Vartan et Vincent Delerm avant d’avoir été couronnés par l’académie suédoise.



Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Tina-Ève, L'Alternative, 2021

Sylvie Vartan, Je n'aime encore que toi, 1996

Vincent Delerm, Le Baiser Modiano, 2004

Alain Souchon, Somerset Maughan, 1981

Jean-Marie Vivier, Dans un livre de Giono, 1993

Suzanne Gabriello, Z'avez pas lu Kafka, 1966

Vincent Delerm, Quatrième de couverture, 2004

Serge Lama, Camus, 2022

Abd Al Malik, Césaire (Brazzaville via Oujda), 2008

Vincent Delerm, Quatrième de couverture, 2004



