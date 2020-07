Ces chansons qui font l'été. "Miss Maggie" de Renaud, malgré l'amitié franco-britannique

La pochette - elle aussi très violente - de "Miss Maggie" de Renaud. (DR)

En juillet 1986, le public des Francofolies de la Rochelle exprime sa complicité avec Renaud. C’est politique, évidemment. On a toujours aimé taper sur les Anglais – c’est le principe de l’amour vache. Ça n’a rien à voir avec Jeanne d’Arc, mais une bonne partie des Français ont une solide antipathie pour la Dame de fer, le symbole de la révolution conservatrice, l’inflexible combattante des Malouines ou de la lutte contre l’IRA, l’intransigeante adversaire des syndicats ouvriers britanniques... Mais en fait, Renaud ne visait pas directement Mme Thatcher.

Dans cet épisode de Ces chansons qui font l’été, vous entendez des extraits de :

France Inter, Pollen : Renaud aux Francofolies de La Rochelle, 12/07/1986

Renaud, Miss Maggie, 1985

Georges Brassens, 95 pour cent, 1976

France Inter, Inter actualités de 07H30, 10/01/1986

Renaud, Miss Maggie (version anglaise), 1986

Daniel Balavoine, Sauver l'amour, 1985

Whitney Houston, Saving All My Love For You, 1985

Niagara, L'Amour à la plage, 1986

Sabine Paturel, Les Bêtises, 1986

Stéphanie, Sandrine et les enfants de Bondy, Les Bisous des bisounours, 1985

France Inter, Inter actualités de 13H00 : Françoise Mitterrand parle du tunnel sous la Manche, 20/01/1986

France Inter, Inter actualités de 13H00 : Margaret Thatcher parle du tunnel sous la Manche, 20/01/1986

Renaud, Miss Maggie, 1985

