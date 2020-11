Ces chansons qui font l'actu. Tourner la page Donald Trump

Le président américain Donald J. Trump, le 11 août 2020 à la Maison Blanche. (EPA)

Déterminé, serein, conscient des difficultés, c’est Claude Nougaro en 1987 avec Il faut tourner la page. Il s’est fait virer de son label discographique, il a vendu sa maison à Paris et il part tenter une aventure. Vous le savez, cette aventure, c’est Nougayork et il va à la fois se réinventer, se relancer, renaître.

Évidemment cette chanson du départ en Amérique fait penser à l’Amérique bien réelle et bien contemporaine de la défaite électorale de Donald Trump. Une fois aplanies les chicanes judiciaires, une fois les derniers résultats tardifs proclamés, il faudra tourner la page de cette présidence. Et tourner la page n’est jamais une entreprise facile – même si les coachs en développement personnel vous recommandent volontiers d’écouter Claude Nougaro, ou des chansons plus récentes.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Claude Nougaro, Il faut tourner la page, 1987

Allen B feat. Sarah Michelle, Nouveau départ, 2016

Cali, Le Grand jour, 2003

Jeanne Moreau, Adieu ma vie, 1966

Fiona Apple, Tiny Hands, 2017

Joan Baez, Nasty Man, 2017

Bruce Springsteen & Joe Grushecky, That's What Makes Us Great, 2017

Kendrick Lamar feat. U2, XXX, 2017

Indochine, Trump le monde, 2017

