Ces chansons qui font l'actu. En attendant de retourner au restaurant

Le fameux restaurant "Bouillon Chartier" pendant la pandémie de coronavirus le 6 octobre 2020 à Paris, celui où Fernandel emmenait Félicie (aussi). (MOHAMMED BADRA / EFE / NEWSCOM / MAXPPP)

C’est peut-être la plus célèbre scène de restaurant de la chanson française. En 1939, Fernandel emmène Félicie au restaurant – un restaurant qui existe toujours, d’ailleurs, puisque c’est Le Bouillon Chartier. Alors, il est fermé pour l’instant, mais on se souvient avec nostalgie de cette carte que l’on retrouvera dans quelques semaines, à la réouverture des restaurants. Mais on ira sans Félicie.

Et si on fait le compte, puisque nous en sommes réduits à grignoter nos souvenirs de restaurants, on trouve dans la chanson française beaucoup de restaurants authentiques, de toutes les classes et tous les genres, à commencer par le buffet de la gare de Metz, où Bernard Lavilliers retrouve l’âme de Verlaine...

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Fernandel, Félicie aussi, 1939

Bernard Lavilliers, Le Buffet de la gare de Metz, 1975

Renaud, L'Auto stoppeuse, 1980

Serge Gainsbourg, Maxim's, 1963

Pierre Perret, Le Tord boyaux, 1963

Dalida, Au restaurant italien, 1983

Alain Turban, Deux cafés et l'addition, 2018

Cora Vaucaire, L'Addition , 1954

Loris et Léo Noël, L'Addition , 1952

