Ces chansons qui font l'actu. Des vœux de travail

Un maçon sur un échafaudage. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

En ce début d’année, dans la corbeille des vœux, on place évidemment le travail. Mais il y a quelque absurdité, aujourd’hui, à considérer le travail comme une pollution de l’existence. L’insouciance et le mépris de toute activité économique sont devenus incongrus dans une société écrasée par le poids du chômage. Et la chanson rend compte de ces évolutions.

Dans cette chronique , vous entendez des extraits de :

Juliette, Petits métiers, 1993

Orchestre des Amicales socialistes, Chant de l'avenir, 1938

Henri Salvador, Je n'peux pas travailler, 1958 (enregistrement de 1979)

Marcel Zanini, Le travail me tracasse, 1972

Zoufris Maracas, J'aime pas travailler, 2012

Dominique A , Le Travail, 1995

Bernard Lavilliers, Les Mains d'or, 2001

Bénabar, Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise?, 2005

Têtes Raides, Du boulot, 1998



