Ces chansons qui font l'actu. Des artistes sur le divan

Reda Kateb est Adel Chibane et Frédéric Pierrot est Philippe Dayan dans la série "En Thérapie" d'Eric Toledano et Olivier Nakache. (Carole Bethuel)

Il s’agit d’un divan et d’une dame – la psychanalyste. Et la chanson La Dame du divan du groupe La Marquise évoque le lieu mythologique du divan – là où l’on est allongé et où l’analysé se raconte.

Pour un certain nombre de gens qui ont vécu ce genre de séance, c’est un décor presque ordinaire. Pour d’autres, c’est une pratique peut-être étrange, et que la série En thérapie, diffusée sur Arte, rend familière par le biais de la fiction. Et la relation avec le psychanalyste est forcément à part.

Freud et Lacan ont beaucoup écrit et leurs disciples ensuite, sur ce qui s’instaure entre l’analyste et l’analysé. La chanson nous apporte là un décryptage plutôt léger, mais instructif : alternativement, la Grande Sophie qui s’interroge sur son besoin de voir son analyste et Elisa Tovati qui lui trouve plus d’agréments qu’un amoureux.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

La Marquise, La Dame du divan, 2003

La Grande Sophie, Psy psychanalyste, 2005

Elisa Tovati, Le Psy, 2006

Claire Jau, Le Divan, 2008

Hélène Delavault, La Diva du divan, 2003

Zouc, Le Dîner chez les psychanalystes, 1977

