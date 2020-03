Ces chansons qui font l'actu. Confinement, enfermement, claustration

24 février 2020. Des habitants de la commune de Castiglione d'Adda en confinement depuis l'apparition de centaines de cas de coronavirus Covid-19 en Italie, font la queue devant une pharmarcie. (PHILIPPE DE POULPIQUET / MAXPPP)

On trouve tout dans la chanson, tout, y compris le confinement. L’idée que l’on doive rester chez soi, que l’on garde ses enfants à la maison, que l’on n’aille pas travailler pour éviter que le coronavirus Covid-19 poursuive sa progression, c’est une idée très rationnelle qui devrait nous satisfaire d’un point de vue civique. On devrait même se dire que ce sera sympa de rattraper son retard de livres à lire, ou de jouer au Monopoly avec ses gosses. Mais non. Le confinement nous déplaît, le confinement nous angoisse.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Ensemble Archimusic (dir. Jean-Rémy Guédon), Attention confinement, 2015

Matmatah, An den coz, 1998

Nathalie Joly, L'Enfermée, 2016

L'Empereur, Ils finiront par m'enfermer, 1966

Diane Dufresne, Tout était rose "Enfermez là", 1984

Laurie Darmon, Enfermée, 2017

Jean-Louis Aubert, Ne m'enferme pas, 2019 Pauline Julien, Quatre murs, 1977

