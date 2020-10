Ces chansons qui font l'actu. Comment faire taire les ronchonchons ?

Joe Biden et Donald Trump, candidats à la présidentielle américaine, se disputent une urne. (JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)

Il y a quelque chose qui a changé dans la politique, et ce qui arrive à la démocratie américaine est un intéressant avertissement pour les Français. Le cycle des débats préparant la présidentielle du 3 novembre est lui aussi entré dans un curieux chaos. La courtoisie plutôt classique du débat entre Kamala Harris et le vice-président Mike Pence, cette semaine, n’a pas dissipé l’impression déasastreuse laissée par le pugilat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden, en attendant un éventuel second round la semaine prochaine.

Et l’on réalise, finalement, qu’une partie de la parole politique, ces dernières années, ressemble à cette chanson d’Alexis HK. On n’est pas content, on n’est content de rien, on n’est pas content que les autres ne soient pas contents, on n’en peut plus… Mais Alexis HK nous avertit en 2009 dans la chanson La Maison Ronchonchon : "Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons..."

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Alexis HK, La Maison Ronchonchon, 2009

Maxime Le Forestier, La File indienne, 1998

Serge Gainsbourg, Requiem pour un c…, 1969

Java, Ta gueule, 2009

Les Saints Sauveurs, Ta gueule, 2011

Marianne James, Patati, patata, 2006

Renaud Papillon Paravel, Ta gueule, 2008

