Cahier de vacances. La tong

17e championnat de lancer de tongs à Hourtin (Gironde) le 4 août 2019. (COTTEREAU FABIEN / MAXPPP)

Vous le connaissez ce son pas vrai ? La tong mouillée rythme l'été de millions de Français, moyennant le sacrifice de deux orteils par chaussure comme le confie une touriste rencontrée en vacances : "Moi pendant deux jours, ça me gêne un peu mais après le pied s'adapte assez bien. Le sable s'enlève aussi tôt, c'est juste pour marcher dans le sable. En ville, j'ai d'autres tongs mais elles sont d'une autre matière."

Tong de ville, tong de plage, vous pensez peut-être la question futile ? Mais l'empreinte de la tong dans l'histoire n'est pas celle que vous croyez. Sa naissance remonte à l'Égypte des pharaons.

La tong : symbole de hiérarchie sociale

Le musée de la chaussure de Romans-sur-Isère détient l'un de ces modèles millénaire. Sophie Pilloud est la responsable du service des publics du musée. Elle connaît bien cette chaussure : "C'est une sandale qui daterait de la période de l'Égypte antique. Elle a au moins 3 000 ans. C'est une sandale très simple : une semelle avec des lanières et elle est en papyrus donc une matière extrêmement fragile a priori."

Malgré cette simplicité, à l'époque, tous les pieds ne sont pas dignes de s'y glisser. "C'est une chaussure qui a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle va être portée principalement par des personnes qui ont un rôle social important, élevé", précise la responsable. Un peu comme le scribe Otis dans le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Mais "c'est une bonne situation ça, Scribe ?"

Des tongs en or retrouvées dans la tombe de Toutankhamon

"La plupart des personnes marchent pieds nus dans l'Égypte antique. La sandale va être un objet de distinction comme la chaussure le sera en général à travers les siècles", ajoute Sophie Pilloud.

Aujourd'hui on trouve les banales tongs en caoutchouc pour 2 euros. Mais cette sandale de pharaon a connu des matières bien plus nobles : "On retrouve notamment dans les tombeaux des pharaons, des chaussures en or. On sait notamment que dans la tombe de Toutankhamon, il y avait des tongs en or, raconte Sophie Pilloud. C'est aussi une évolution liée totalement à un objet symbolique qui accompagne le défunt et, en particulier, le pharaon dans son voyage vers l'au-delà."

Allez, maintenant portez vos tongs la tête haute et marchez comme un Égyptien comme dans la chanson des Bangles.