Ça nous marque. "Les françaises ne se trouvent pas belles", Frédéric Érimo, directeur de Dove

Dove, l’une des marques phares du géant anglo-néerlandais Unilever est l’un des leaders mondiaux des produits hygiène beauté. En France, l’enjeu est très important pour Dove puisque ce secteur pèse plus de trois milliards d’euros, rien qu’en grande distribution. Frédéric Érimo, directeur de Dove est l'invité de "Ça nous marque".

Dove a été créé en 1957 avec l’invention du "pain de toilette", un savon comprenant de la crème hydratante. Ce produit va devenir la signature de Dove partout dans le monde puisque la marque est présente dans 140 pays.

2% seulement des françaises déclarent se trouver belles

C’est ce qui ressort d’un sondage international réalisé par Dove et qui place donc les françaises en queue de peloton de l’estime de soi. "C’est la conséquence des diktats et des stéréotypes de la beauté aujourd’hui, explique Frédéric Érimo. Chaque femme s’identifie et se forme en fonction d’un environnement et cet environnement est beaucoup plus exigeant en France qu’ailleurs".

Des publicités avec des photos non retouchées

"Suite à ce constat nous avons été obligés de considérer les images que la publicité renvoie et c’est pour cette raison que nous avons commencé à faire appel à des femmes de la vie de tous les jours et non plus à des mannequins". Par ailleurs la marque Dove s’est engagée à ne pas retoucher les photos de ces femmes.