Ça nous marque. Lavazza, leader sur le marché français

Giuseppe Lavazza est le vice-président des cafés Lavazza. (RADIO FRANCE)

Giuseppe Lavazza est le vice-président de l'entreprise de café Lavazza, leader sur le marché français depuis le rachat de Carte Noir, il y a deux ans. Présent dans 90 pays, la marque réalise un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros chaque année. La marque Lavazza est partenaire officiel de Roland Garros depuis quatre ans.

La naissance de Lavazza

À la fin du XIXe siècle à Turin, Luigi Lavazza ouvre une épicerie avec la volonté de travailler le café. Il assemble des cafés d’origines différentes pour créer ses propres produits : "Il a inventé ce concept de mélange pour créer quelque chose de spécifique, pour donner de l'esprit particulier à ses produits" raconte Giuseppe Lavazza.

Par la suite, il se spécialise uniquement dans le café et décide de l'emballer dans deux couches de papier, donnant ainsi naissance à sa marque de fabrique. "C'est une technique d'emballage pour protéger le café et commencer à le vendre à distance, pas seulement à Turin, mais dans la région du Piémont et après en Lombardi. Il va chercher à élargir le business et bien sûr la commercialisation du café Lavazza" explique son vice-président.

Après la seconde guerre mondiale, Lavazza devient une industrie plus moderne. La marque développe ses produits à travers une campagne de pub menée par Armando Testa.

Roland Garros

Depuis 2014, Lavazza est le partenaire officiel de Roland Garros. Pour Giuseppe Lavazza : "C'est vraiment un moment privilégié d'être là-bas pour accueillir notre clientèle et notre partenaire. Et aussi pour pouvoir donner au public de Roland Garros la posisbilité de goûter du café Lavazza."

Ce partenariat donne non seulement la possibilité de créer le plus grand café éphémère du monde. Mais c'est également un moment crucial pour Lavazza puisqu'il leur permet de servir et de développer leur café. "C'est vraiment un dispositif énorme, important pour la promotion du savoir-faire de la marque, pour les contacts, pour l'hospitalité, pour l'accueil que nous pouvons donner."