Ça nous marque. Bonduelle, grosse légume

Bonduelle, c'est "le légume sous toutes ses formes". (GETTY IMAGES)

C'est le prince du petit pois, l'empereur du haricot : Bonduelle est une entreprise française, spécialisée dans l'industrie de la conserve et du surgelé de légumes. Cela fait plus de 70 ans que ses légumes sont distribués en hypermarchés ou supérettes et dans la restauration.

Une aventure lancée par deux amis

L'entreprise est fondée en 1853 par deux amis, Louis Antoine Bonduelle-Dalle (1802-1880), cultivateur et fabricant d’huile, et Louis Lesaffre-Roussel (1802-1869), distillateur. En tout premier lieu, ils fondent la société "Lesaffre et Bonduelle, Alcools de l'Abbaye", une distillerie de grains et de genièvre à Marquette-lez-Lille près de la Deûle. En 1868, Louis Lesaffre fils la transforme en distillerie d'alcool de grain et y installe une malterie.

En 1901, faute d’accord entre les descendants des fondateurs, l'entreprise et ses sept usines sont partagées en trois entreprises familiales : Bonduelle, Lemaître et Lesaffre qui hérite de la distillerie-levurerie de Marcq-en-Baroeul et de Marquette, le groupe Lesaffre étant aujourd’hui leader mondial de la levure.



L'invention de la boîte de petit pois-carottes

A partir de 1926, les Établissements Bonduelle commencent à mettre en boîte les petits pois. L'entreprise s'industrialise dans les années 30. La progression de la demande après-guerre incite l'entreprise à commencer à acheter des légumes en plus de sa propre production.

En juillet 1947, la quatrième génération de la famille développe le marketing en créant son propre réseau commercial et lance sa propre marque. Dans les années 50, l'entreprise de diversifie avec des conserves de nombreux légumes, haricots verts et blancs, macédoine, et bien sûr, connaît le succès avec sa fameuse invention de la boîte de petits pois-carottes...

Sixième génération de Bonduelle aux commandes

Christophe Bonduelle, 6eme génération du nom, PDG de la marque continue aujourd'hui l'histoire familiale du "légume sous toutes ses formes".