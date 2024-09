Ce mercredi 11 septembre, "Ça dit quoi" suit une distribution alimentaire avec des étudiants en situation de précarité, Taylor Swift officialise son soutien à Kamala Harris contre Donald Trump et la PS5 Pro récupère le titre de console la plus puissante du monde.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 11 septembre, "Ça dit quoi" rencontre 700 étudiants qui se sont rendus cette semaine à une distribution alimentaire à Paris. Selon les syndicats et les associations, la précarité alimentaire s'aggrave et, avec elle, la santé mentale se dégrade. "C'est tellement compliqué", confie une étudiante. "J'ai été à bout plusieurs fois."

Le premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris venait à peine de se terminer cette nuit, lorsque Taylor Swift a apporté son soutien à la candidate démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. La chanteuse explique dans un post Instagram privilégier "le calme et non le chaos".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift)

Et puis Sony récupère le titre de la "console la plus puissante du monde" avec sa nouvelle PS5 Pro, présentée mardi 10 septembre et qui sera mise en vente le 7 novembre pour la modique somme de 800 euros. Avec une meilleure puissance graphique et une mémoire vive plus rapide, le constructeur japonais veut se rapprocher le plus possible de la 4K.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 8h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"