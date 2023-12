PODCAST. Mort d'un otage franco-israélien, Galtier au tribunal, nouveau festival de rap : ça dit quoi ce 15 décembre ?

Ce vendredi 15 décembre, on a appris qu'un otage franco-israélien a été retrouvé mort à Gaza, Christophe Galtier est jugé pour harcèlement moral et discrimination et la fondation Abbé Pierre lance son festival de rap.

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 15 décembre dans ton podcast d'actu, le corps de l'otage franco-israélien Elya Toledano, 28 ans, a été retrouvé à Gaza, selon l'armée israélienne. Il avait été enlevé le matin du 7 octobre sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova, auquel il participait avec son amie Mia Shem, Franco-Israélienne qui a été libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre.

Christophe Galtier est jugé aujourd'hui pour harcèlement moral et discrimination quand il entraînait l'OGC Nice, pendant la saison 2021/2022. L'affaire avait commencé avec la publication d'un mail dans lequel le directeur sportif du club, Julien Fournier, assurait que Galtier lui avait dit que l'équipe "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans" et qu'il fallait "limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans". Christophe Galtier conteste les faits et a porté plainte en diffamation.

Deux soirs de concert pour lutter contre le mal-logement, c'est l'ambition du festival Nuit de la Rue, organisé par la Fondation Abbé Pierre. Fianso, Black M, Soso Maness ou encore Hatik se retrouveront sur scène pour récolter de l'argent, mais aussi mettre en lumière les missions de la fondation.

"Il y a une phrase dans Spider-Man que j'aime bien employer, c'est "un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. On connaît de manière direct ou indirect la précarité, donc c'est important car on peut façonner les générations futures." Hatik à franceinfo

"Ça dit quoi" t'invite à participer à des épisodes spéciaux pour Noël ! Un évènement t'a marqué en 2023 et tu aimerais qu'on l'aborde ? Une thématique de 2024 t'intéresse et tu voudrais qu'on en parle ? Présente-toi et envoie-nous tes questions et tes réactions à cet évènement par message vocal ici.

En se basant sur les premiers vocaux qu'on a reçus, on t'invite à nous parler de ces thématiques :

Mort de Nahel et émeutes du début de l'été

Harcèlement scolaire et ce qui ne va pas à l'école

Les influenceurs et les explications entre Booba et Magali Berdah

Les nouveaux combats écolos (Méga-bassines, autoroute A9, collectif Just stop oil...)

Grève à Hollywood et grève des techniciens français des séries et téléfilms

Guerre entre Israël et le Hamas

Guerre en Ukraine

Jeux olympiques de Paris-2024

Élections européennes de 2024

Élection présidentielle américaine de 2024

L'explosion de l'intelligence artificielle

L'actu des jeux vidéos avec de nombreuses sorties en 2023 et attendues pour 2024

