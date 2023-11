PODCAST. Les enfants à Gaza, la Paris Games Week et Hayao Miyazaki de retour : ça dit quoi ce 1er novembre ? écouter

Ce mercredi 1er novembre, le ministère des Affaires étrangères annonce la mort de deux enfants français à Gaza, le plus grand salon sur le jeu vidéo de France est de retour et "Le Garçon et le Héron", signé Hayao Miyazaki, arrive en salle.

Article rédigé par Sarah Calamand Radio France

Des enfants palestiniens reçoivent de la nourriture dans une école gérée par l'ONU à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 23 octobre 2023. (MOHAMMED ABED / AFP)