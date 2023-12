POSCAST. La nouvelle Greta Thunberg, Joe Biden critique Israël, fin du rêve pour Lens : ça dit quoi ce 13 décembre ?

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 13 décembre, ton podcast d'actu t'emmène à Dubaï, où une proposition d'accord a été présentée par les Emirats Arabes Unis pour une transition hors des énergies fossiles. Cette COP28 touche donc bientôt à sa fin, perturbée lundi 11 décembre par la militante indienne Licypriya Kangujam, 12 ans, qui a fait irruption sur la scène d'une conférence. Malgré son jeune âge, Licypriya Kangujam n'en est pas à sa première action, certains la voient même comme la nouvelle Greta Thunberg.

Here is the full video of my protest today disrupting the UN High Level Plenary Session of #COP28UAE. They detained me for over 30 minutes after this protest. My only crime- Asking to Phase Out Fossil Fuels, the top cause of climate crisis today. Now they kicked me out of COP28. pic.twitter.com/ToPIJ3K9zM