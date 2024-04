PODCAST. Génocide au Rwanda, chute à vélo et Kurt Cobain : ça dit quoi ce 5 avril ?

Ce vendredi 5 avril, Emmanuel Macron a fait un pas de plus dans la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide au Rwanda, le monde du vélo s'inquiète de la vitesse des coureurs après une chute spectaculaire et il y a 30 ans, Kurt Cobain mettait fin à ses jours.

Ce vendredi 5 avril, Emmanuel Macron a reconnu que la France "aurait pu arrêter le génocide" au Rwanda mais n'en a "pas eu la volonté". Ce dimanche le pays va commémorer les 30 ans du début des tueries perpétrés par les Hutus sur les Tutsis. Sur place, les victimes doivent apprendre à vivre avec les traumatismes et aux côtés des bourreaux.

Une chute impressionnante sur le Tour du Pays basque, ce jeudi, a emmené Jonas Vingegaard à l'hôpital. Le vainqueur du Tour de France, ainsi que l'ancien champion du monde Remco Evenpoel souffrent de plusieurs fractures. Un accident qui pose la question de la course à la vitesse dans le cyclisme professionnel : le matériel et la concurrence dans les équipes incitent les coureurs à s'exposer à toujours plus de risques.

Le 5 avril 1994, il y a 30 ans, Kurt Cobain se suicidait à Seattle. Le chanteur de Nirvana vivait mal la célébrité et la pression, se réfugiant dans la drogue. Il souffrait aussi de problèmes de santé mentale, à une époque où ce genre de sujets restaient tabous. 30 ans plus tard, il reste une icône de la musique, reconnu et repris par des artistes de tous courants musicaux.

