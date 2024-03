PODCAST. Election en Russie, santé mentale et confinement, arrivée des extraterrestres : ça dit quoi ce 15 mars ?

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 15 mars, 114 millions d'électeurs russes sont appelés aux urnes jusqu'à dimanche 17 mars pour élire leur président. Sans surprise, Vladimir Poutine devrait être réélu pour 6 ans, même s'il n'est pas le seul candidat : les trois autres sont favorables à la politique du Kremlin et ne l'ont jamais critiqué pendant la campagne. Aucun observateur indépendant ne sera présent pour surveiller les urnes, ce qui fait de ce scrutin, selon certains experts, l'élection la plus opaque et la plus falsifiée jamais organisée en Russie.

Le début du premier confinement fêtera ses 4 ans ce dimanche 17 mars. A cette occasion, une étude de l'université de Bordeaux pointe que 41% des étudiants souffrent de depression modérée à sévère, alors qu'ils étaient 26 % avant la pandémie et nombre de prise en charge de 18-24 ans pour des comportements suicidaires a augmenté.

Un congrès de trois jours pour "préparer l'humanité" à l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, le Symposium Exovision va se tenir à partir de ce dimanche à Limoges. Un événement aux "possibles dérives sectaires" qui inquiète les élus locaux. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour assister à des conférences d'intervenants parfois issus de milieux complotistes.

LES CONFÉRENCIERS DU SYMPOSIUM EXOVISION VOUS INVITENT !



Prenez vos billets, offrez-les pour noël, faites connaître cet événement unique en son genre !



Du jamais vu en France !



Pour acheter les billets : https://t.co/NZZTqw4fQC



A bientôt !https://t.co/zUuVyfDCPJ pic.twitter.com/8D4HtZxue9 — Alliances Célestes (@ACF_ACI) November 27, 2023

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"