Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine s'apprête à repartir pour un mandat de six ans, sans faire campagne

L'élection présidentielle russe a lieu en fin de semaine. Le résultat du scrutin ne fait aucun doute et le président-candidat ne participe pas à la campagne.

Il ne fait même pas campagne. Le président russe Vladimir Poutine devrait être réélu pour un nouveau mandat de six ans dès le premier tour, en fin de semaine. Sa réélection ne fait pas de doute, ni en Russie, ni à l'étranger. La seule inconnue réside dans son score, mais il est peu probable qu'il soit inférieur aux 76,69% qu'il avait réunis en 2018, lors de sa dernière élection.

En 2018, le président-candidat s'était contenté d'un service minimum, n'ayant participé qu'à deux meetings à quelques jours de l'échéance. Et encore, il n'avait parlé que deux minutes à Sebastopol et trois minutes au stade Loujniki de Moscou. Cette année, il fera encore moins : aucun meeting de campagne, aucun débat télévisé et il n'y a ni affiches sur les murs de Moscou, ni militants qui distribuent des tracts.

Pas de contradiction

Ne cherchez pas non plus le programme : le candidat Poutine n'en a pas. Il faut se référer au discours devant les deux assemblées il y a deux semaines, où le président avait promis des milliards de roubles de projets, de subventions et de baisses d'impôts.

La campagne de Vladimir Poutine se résume à une évidence clairement exprimée dans son clip électoral diffusé à la télévision : "Qui assurera le développement ?, interroge la voix-off. Qui garantira la stabilité ? Qui nous unit ? En qui avez-vous confiance ? En lui seul." À en croire ce clip, Vladimir Poutine est le seul à même de diriger la Russie. Un axiome de la politique russe que personne ne vient contredire, pas même ses trois concurrents, qui débattent entre eux à la télévision. Sur les réseaux sociaux, on annonce déjà un meeting au stade Loujniki le 18 mars, le lendemain du premier tour, avec la participation du "président" Poutine.