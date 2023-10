PODCAST. Alerte job au pôle Sud, manifestation pro-palestinienne et Mario VS Spiderman : ça dit quoi ce 20 octobre ? écouter

Ce vendredi 20 octobre, l'institut polaire français recherche 80 volontaires pour partir en Antarctique, la manifestation en soutien du peuple palestinien a finalement été autorisée à Paris et les nouveaux jeux Mario et Spiderman sortent en même temps.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 20 octobre, l'institut polaire français recherche 80 volontaires pour des missions d'environ un an dans ses stations situées en Antarctique. En plus de scientifiques pour étudier les manchots, les éléphants de mer et les mouvements de la banquise, des électriciens, des plombiers, des ouvriers, des cuisiniers ou encore des agents d'entretien sont recherchés pour la vie en station. Un job dating était organisé jeudi à Brest mais l'institut polaire recherche chaque année ce genre de profils.

REPORTAGE : "Je prends n'importe quel métier, pourvu que je parte"

La manifestation en soutien du peuple palestinien a finalement été autorisée par la justice, jeudisoir à Paris. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la République pour réclamer l'arrêt des bombardements d'Israël sur les populations civiles. Elles surveilleront également l'arrivée de l'aide humanitaire, et notamment d'eau potable, à partir de ce vendredi dans la bande de Gaza.

Enfin, et pour quand même profiter des vacances de la Toussaint qui s'annoncent pluvieuses, Sony et Nintendo sortent en même temps deux jeux vidéo ce vendredi. Super Mario Wonder affrontera Spiderman 2 dans le coeur des gamer.

