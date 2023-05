Vivre une micro-aventure à Lyon et dans sa région

À l'occasion de la sortie du guide "60 micro-aventures en France" publié aux éditions Glénat, voici des suggestions de randonnées et d'escapades à pied, avec des ânes, ou en kayak.

Chercher l’évasion près de chez soi, c’est le principe de la micro-aventure qui connaît un succès grandissant notamment auprès des jeunes urbains et des familles en manque de nature. On voyage hors des sentiers battus, sur de courtes périodes : un week-end ou même le temps d’un après-midi.

"Le but, c’est aussi de ne pas flamber son bilan carbone, à chaque fois qu’on veut vivre quelque chose qui soit intéressant pour soi." Fabien Cartier-Moulin est l’un des auteurs du guide 60 micro-aventures en France. Et pour lui rien ne vaut l’itinérance, à l’image de la balade avec des ânes, en compagnie d’un professionnel du bureau des guides d’Albertville. On parcourt 25 km en trois jours, et on marche sur les contreforts du massif des Bauges en Savoie. En chemin, c’est cueillettes de champignons en forêt, rencontre avec une chevrière, ou encore découverte du fort de l’Estal dans la commune de Marthod.

"Et là, on va toucher à l’aspect historique de la Savoie, et du rattachement de la Savoie à la France en 1860, avec toutes ces fortifications construites à l’époque, pour prévenir une invasion de l’Italie qui n’est jamais venue. Et puis il y a le collectif de bénévoles qui s’activent, pour faire des soirées à thèmes, sur les étoiles, c’est vraiment un super lieu pour du tourisme nouveau autour d’Albertville."

Si on a envie d’une aventure plus engagée physiquement, on peut naviguer sur la Drôme en kayak. (GLENAT)

Pour une vivre une aventure plus engagée physiquement, on arpente la Drôme en kayak. "Pour les aficionados du kayak, on va être sur 5, 10 peut-être 15 mètres cubes seconde. Donc on va être sur des classes 2 ou 3. Et on peut partir de Pont-de-Quart, c’est un lieu accessible en voiture. Et on part pour 25 km jusqu’à Saillans. Avec une rivière qui est sauvage, on peut avoir des arbres qui sont venus un peu prendre sur le lit de la rivière. Et avec l’intuition du navigateur, on arrive à trouver son chemin sur la Drôme qui est nivéale, à savoir qu’elle est alimentée par la fonte des eaux ou l’eau de pluie."

Pour une micro-aventure urbaine, on suit les jeunes passionnés de l’association "Des espèces par millions", qui orchestrent des balades ornithologiques dans Lyon même ! "Le colvert, on le connaît un petit peu tous, il peut aussi vivre en ville comme le Grèbe huppé. Et les cormorans font sécher leurs ailes sur les pylônes qui se trouvent le long de la sucrière de Confluence. Ils font des allers-retours à Marseille."

Et puis, si vous avez déjà fait 10 fois le tour de Lyon, pourquoi pas prévoir cet automne une rando-saucisson ! "Le slogan, c’est : partir à l’aventure en grossissant !" On part à la rencontre des habitants de l’Ouest lyonnais, du côté des terroirs du Beaujolais vert et des Pierres dorées. On chemine une bonne partie en forêt sur des parcours de 4 à 20 km.

"Et tout au long du parcours, vous avez des ravitaillements avec du vin, en l’occurrence du Beaujolais, et bien sûr le saucisson chaud à l’arrivée. Et donc, ça permet d’être avec les locaux dans une ambiance hyper festive, et puis de marcher quand même, c’est aussi le concept. Il faut bien éliminer un peu !"

EN PRATIQUE

Guide : 60 micro-aventures en France (Glénat).